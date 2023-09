Politique 713 : les districts scolaires francophones demandent un avis juridique

Les conseils d’éducation des trois districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick ont choisi de consulter un avocat afin d’obtenir un avis juridique concernant la politique 713, sur les droits des élèves de la communauté LGBTQ+.

Cette politique sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles a été modifiée à deux reprises par le gouvernement en juillet et en août. Ces révisions ont créé un grand inconfort au sein de la communauté scolaire.

La dernière version, dévoilée le 23 août, prévoit notamment que les élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans qui veulent que leur pronom ou leur prénom de choix soit utilisé à l’école doivent obtenir le consentement de leurs parents en toute circonstance, y compris en classe et lors des activités parascolaires.

Une semaine avant la dernière révision du gouvernement, le défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, avait publié un rapport dans lequel il jugeait que la révision de la politique 713 contrevient à plusieurs lois et qu’elle viole les droits des élèves.

Kelly Lamrock, défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick, juge que la politique 713 viole les droits des enfants.

Il présentait 24 recommandations non contraignantes pour le gouvernement et recommandait aux districts scolaires d’adopter sa version de la politique 713 en l’absence de clarification de la part du gouvernement.

Les districts scolaires bloqués entre deux avis contraires

Alors que la rentrée scolaire est là, les conseils scolaires se retrouvent dans une position inconfortable , écrit le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) dans un communiqué publié mardi.

Nous sommes en quelque sorte pris entre l’arbre et l’écorce, soit entre le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et le défenseur des enfants et des jeunes , poursuit par écrit la présidente du conseil d'éducation du DSFNO , Francine Cyr.

Francine Cyr, la présidente du conseil d'éducation du district scolaire francophone au Nord-Ouest.

Comme le ministre provincial de l’Éducation l’a rappelé à plusieurs reprises, la politique qui compte, c’est la politique provinciale . En clair, il est impossible pour les districts d’appliquer une politique qui va à l’encontre de celle du gouvernement. Ils ne peuvent que renforcer celle de la province.

Au cours de l'été, la majorité des districts de la province avait décidé de créer leur propre politique sur la question avant de permettre aux élèves trans et non binaires de continuer à utiliser leur pronom et prénom de choix même sans le consentement de leurs parents.

Un avis juridique pour trancher la question

Souhaitant prendre une décision en fonction de l'intérêt supérieur des élèves , le DSFNO ainsi que les districts francophones nord-est et sud ont décidé de demander un avis juridique. Le cabinet Emond Harnden à Ottawa a été choisi par les trois districts.

Les districts scolaires, écartelés entre les directives du ministère de l'Éducation et celles du défenseur des jeunes, souhaitent qu'un avis juridique leur soit donné quant à la politique 713.

Nous croyons sincèrement que la meilleure façon de prendre des décisions éclairées et de défendre au mieux les intérêts de nos enfants et adolescents, c’est de travailler avec des avocats , soutient Francine Cyr.