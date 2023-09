Du rattrapage à faire pour la rentrée scolaire à Lebel-sur-Quévillon

Les élèves de Lebel-sur-Quévillon tentent de rattraper le temps perdu en ce début d’année scolaire, trois mois après les évacuations forcées du mois de juin.

La situation est particulièrement problématique pour un groupe de 23 élèves qui amorcent leur 5e secondaire sans avoir fait les examens obligatoires du ministère de l'Éducation de 4e secondaire en mathématiques, en histoire et en sciences.

Pour leur permettre de bien s’y préparer, l’école La Taïga a intégré à leur horaire des périodes de révision au cours des premières semaines de l’année scolaire. Les examens de mathématiques et d’histoire devront en principe être terminés avant le 2 octobre, suivis de celui de sciences, avant le 1er novembre.

Les élèves de 4e secondaire n'ont pas pu passer leurs examens ministériels en raison des évacuations de juin dernier à Lebel-sur-Quévillon. Photo : iStock

C’est toute une logistique, reconnaît le directeur, Daniel Provencher. Nos enseignants n’ont d'autre choix que de faire preuve de professionnalisme et d’adaptation. Mais c’est sûr qu’en fin de compte, les jeunes vont accumuler du retard. Ils ne peuvent pas voir des concepts de 5e secondaire pendant cette révision. Ce retard devra être rattrapé pendant l’année, parce que le programme doit être vu en totalité. Il n’y aura pas plus de journées au calendrier. On espère juste ne pas avoir trop de congés forcés par le froid.

Le directeur affirme que les parents ont bien compris la situation. Il espère que les impacts sur la réussite éducative des élèves seront limités.

Les élèves qui n’ont pas de difficulté à l’école, on peut juste souhaiter que ça n’ait pas d’impact sur leurs notes, surtout s’ils visent un programme contingenté au cégep, ajoute M. Provencher. Pour ceux qui ont plus de difficulté, ils auront de la broue dans le toupet toute l’année. C’est un gros défi qui se présente à nous et j’applaudis nos enseignants et notre équipe qui ont accepté de le relever.

Pour ce qui est des 10 élèves qui terminaient leur 5e secondaire ce printemps, ils ont finalement pu reprendre un examen obligatoire d’anglais le 14 juillet, soit deux jours avant la tenue de leur bal de finissants.

Des impacts « humains » au primaire

La situation est plus simple au primaire, où le congé forcé de juin n’a pas eu beaucoup d’impact sur la matière qui devait être enseignée. Le directeur de l’école Boréale, Steeve Paquette, affirme que la priorité à la rentrée a été de mettre un point final à la dernière année.

On voulait s’assurer de reprendre des activités que les élèves attendaient en juin, comme un gala reconnaissance et un match de soccer avec les enseignants, souligne-t-il. L’impact chez nous était plus humain que scolaire. Mais c’est sûr qu’on connaît bien nos élèves et que notre personnel va assurer la meilleure transition possible. Pour ceux qui auraient plus de difficulté, on va s’assurer de pallier les petits trous ou les oublis qui auraient pu être vécus au cours de cet été plus long que prévu.

Le directeur de l'école Boréale, Steeve Paquette (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Le directeur ajoute que les jeunes de l’école semblent avoir rapidement tourné la page sur la question des feux de forêt et des évacuations.