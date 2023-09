Décès de l’écrivain et ancien journaliste Denis Monette

L'écrivain et ancien journaliste québécois Denis Monette, qui a d'abord fait ses armes comme journaliste culturel avant de bifurquer vers l'écriture, est décédé lundi à l'âge de 86 ans.

Dans un communiqué transmis par le Groupe Livre, qui éditait les ouvrages de l'auteur, on rappelle que M. Monette a publié plus de 30 livres sur une période s'étalant sur près d'une quarantaine d'années.

Né en 1936, Denis Monette a été l'un des auteurs les plus populaires de sa génération , poursuit le communiqué transmis en fin d'après-midi, mardi.

M. Monette est l’un des piliers des Éditions Logiques et ses ouvrages comptent parmi les plus grands best-sellers de la maison. Avec ses romans, récits et recueils de billets, il a su tracer un portrait de la société québécoise et de sa culture populaire et toucher, grâce à sa plume perspicace et empreinte d’humanité, le cœur de milliers de lecteurs et de lectrices. , a ainsi déclaré Marike Paradis, directrice éditoriale.

Au cours de sa longue carrière littéraire, M. Monette a vendu plus d'un million d'ouvrages, y compris de nombreuses copies d'Adèle et Amélie, son roman à succès paru en 1990.

Son dernier roman, Ignacio et ses femmes, sera publié à titre posthume le mois prochain, mentionne-t-on encore dans le communiqué.

Celui-ci ne précise pas la cause du décès de l'auteur.