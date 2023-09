«Garder l’espoir en vie», 15 ans après la disparition de Shannon Alexander et Maisy Odjick

Quinze années se sont écoulées depuis que Shannon Alexander et Maisy Odjick ont été aperçues pour la dernière fois, le 6 septembre 2008, à Maniwaki. Un événement pour souligner ce triste anniversaire, tout comme les 14 dernières années, est organisé dans la communauté, ce mercredi.

Laurie Odjick, la mère de Maisy, a confirmé à Radio-Canada que la commémoration inclura entre autres de la danse traditionnelle, un repas et une prestation de joueurs de tambours cette année.

Garder espoir, malgré le temps qui passe

Shannon et Maisy, respectivement âgées de 17 ans et de 16 ans au moment de leur disparition, en auraient 32 et 31 ans, aujourd’hui. Selon la Sûreté du Québec (SQ), elles avaient été aperçues pour la dernière fois le 6 septembre 2008 au matin, au domicile de Shannon, à Maniwaki.

Les deux adolescentes avaient prévu d’aller à une danse ce soir-là, puis de revenir dormir chez Shannon. Le lendemain, leurs effets personnels avaient été retrouvés dans la résidence de cette dernière, mais elles n’y étaient pas. Leurs familles avaient signalé leur disparition quelques jours plus tard.

Résidentes de Maniwaki, Maisy Odjick (à gauche) et Shannon Alexander (à droite) ont disparu en septembre 2008. (Photo d'archives)

Les autorités policières avaient été critiquées par les familles et des membres de la communauté de Kitigan Zibi pour avoir initialement traité la disparition des deux adolescentes comme une fugue.

Quinze ans plus tard, le Réseau Enfants-Retour, un organisme qui accompagne et soutient les familles d’enfants disparus dans les recherches, ne baisse pas les bras.

Il y a plusieurs personnes qui se demandent pourquoi après 15 ans, on garde l'espoir en vie. [...] Pour nous, c'est notre mission d'être la voix de ces personnes-là qui sont disparues.

Celle qui a vu défiler les années de recherche pour retrouver les deux jeunes femmes autochtones ajoute : je pense qu'il ne faut jamais arrêter d’essayer de trouver des indices, essayer de trouver une réponse pour les familles .

Les familles de Shannon et de Maisy s’affairent encore à ce jour à garder en vie la mémoire des deux jeunes femmes autochtones disparues.

Dix ans après la disparition de sa fille Maisy, en 2018, Laurie Odjick avait confié avoir de la difficulté à tourner la page, même si elle gardait espoir. (Photo d'archives)

D’ailleurs, une immense affiche avec leurs visages se trouve toujours en bordure de la route 105, à la hauteur de la communauté anishinabeg de Kitigan Zibi, lorsqu’on roule en direction de Maniwaki. Au-dessus de leurs photos, le mot missing ou disparues , est écrit en rouge et saute aux yeux, avec le numéro d’Enfants-Retour.

Des signalements moins fréquents

La disparition de Shannon et Maisy se trouve entre les mains des enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la SQ , les principaux responsables du dossier, et du directeur des enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

Depuis leur disparition, la police a enquêté sur plusieurs pistes et vérifié bon nombre de signalements, laissant croire, notamment, que les adolescentes auraient pu se trouver en Ontario, comme à Kingston ou à Ottawa.

En juillet 2017, des enquêteurs de la SQ avaient été déployés à Kitigan Zibi pour y rencontrer une vingtaine de témoins et fouiller le ruisseau Pitòbìg, le tout, à la suite d’une information reçue de la part du public. La police n’avait pas retrouvé de corps, mais elle avait soutenu que l’enquête n’était pas terminée .

Des plongeurs de la Sûreté du Québec ont mené des fouilles dans le ruisseau Pitòbìg, à Kitigan Zibi, en juillet 2017. (Photo d'archives)

Le plus récent indice jugé crédible par la police dans ce dossier remonte à décembre 2020. Une photo publiée sur les réseaux sociaux montrait une femme en situation d’itinérance à Seattle, aux États-Unis, dont la description physique concordait avec celle de Shannon Alexander.

Après vérifications, les autorités policières avaient déterminé qu’il ne s’agissait pas de Shannon Alexander. Depuis, on n’en a pas eu d’autres [signalements] , affirme Mélanie Aubut du Réseau Enfants-Retour.

Contrairement au 5e et au 10e anniversaires de leur disparition, la SQ n’entend pas installer son poste de commandement à Maniwaki ou à Kitigan Zibi, cette année. La SQ n’a pas précisé les raisons derrière cette décision.

La SQ enquête dans les environs du chemin Paganakomin Mikan, à Maniwaki.

Le corps policier, qui a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des familles et de la communauté, a décliné notre demande d’entrevue.

Dans un courriel à Radio-Canada, la SQ a indiqué que toutes les informations disponibles en lien avec ce dossier se retrouvent sur le site des dossiers non résolus et que les enquêtes de cette nature sont toujours actives .

Toutes informations reçues en lien avec ces dossiers sont traitées, analysées et validées par les enquêteurs. Comme il s’agit d’une enquête qui est toujours en cours, nous ne commenterons pas davantage , conclut la SQ .

Une touche de Laurie Odjick dans l’ ENFFADA

La disparition de Maisy et Shannon a touché une corde sensible chez Michèle Audette, sénatrice et ancienne commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Elle n’en a eu connaissance qu’en 2009, plusieurs mois après les faits.

À l’époque, Mme Audette est choquée d’apprendre l’existence d’un tel cas de disparition de femmes autochtones, en particulier près d’un grand centre comme Ottawa.

C’est si près de tout. Ça a l’air nébuleux, ça a l’air complexe… Mais quand on perd un lion [...] alors là, [on déploie] l’hélicoptère, les chiens pour retrouver l’animal. Puis, j’étais comme, "est-ce que j’ai rêvé?" , se remémore-t-elle, en comparant les événements qui se sont déroulés à quelques mois d’intervalle.

Michèle Audette est sénatrice depuis 2021. (Photo d'archives)

Michèle Audette a croisé Laurie Odjick à plusieurs reprises lors d’événements organisés par Femmes Autochtones du Canada, auxquels elles assistaient. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’elle a réalisé que Laurie Odjick était bel et bien la mère de Maisy, la jeune adolescente de Kitigan Zibi portée disparue en 2008.

Après un certain temps, Michèle Audette a demandé à Laurie Odjick, ainsi qu’à la sœur d’une autre femme autochtone portée disparue, si elle pouvait marcher avec elles , c'est-à-dire de les accompagner à travers leurs défis et leurs vies. Elles ont accepté à leur manière, de [...] me dire leur façon, leur vérité. Ou de me dire : "là, tu t’es planté Michèle, puis je suis fâchée" .

Ces deux femmes l’ont entre autres accompagnée lors de l’ ENFFADA . Si bien que, dans son mot d’ouverture du rapport complémentaire pour le Québec, Michèle Audette a qualifié Laurie Odjick comme l’un de ses mentors .

Les déceptions qu'elles avaient, les joies qu'elles avaient ou les incertitudes, elles savaient qu'elles pouvaient venir me le dire , explique la sénatrice, qui échange encore aujourd’hui des messages avec Laurie Odjick.

Avec la collaboration de Maxime Huard et Laurie Trudel