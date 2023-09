Ceinture de verdure : à Clarington, la construction continue malgré la polémique

À l'est de Toronto, la ville de Clarington est sous le feu des projecteurs depuis que l'ancien maire est soupçonné d'avoir contourné les règles pour faire retirer un terrain de la ceinture de verdure. Si le maire actuel, Adrian Foster, assure n'avoir aucun lien avec cette affaire, il précise que sa ville militait depuis des années pour pouvoir utiliser ces parcelles.

Pour M. Foster, le terrain de 35 hectares situé le long de la route Nash n'avait en premier lieu aucune raison d'être incorporé à la ceinture, cette zone protégée créée en 2005.

Si vous regardez la carte, il y a des lotissements à l'est, à l'ouest et au sud , du terrain coincé entre deux routes, remarque-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'un des 15 terrains retirés de la ceinture de verdure se situe dans le quartier Courtice de Clarington (en vert, dans l'encadré rouge). Selon le maire Foster, l'inclusion de ce bandeau de terre à la zone protégée n'a « aucun sens ». Photo : Carte fournie par la Municipalité de Clarington

Le conseil municipal avait fait remarquer à la province à deux reprises, en 2006 et en 2016, ce que M. Foster qualifie de manque de bon sens . Le fait que le gouvernement de l'Ontario décide de retirer cette propriété de la zone protégée en décembre dernier n'a donc pas constitué un grand souci à la Municipalité.

Mais ce terrain est la source d'énormément de remous depuis que le commissaire à l'intégrité a relevé qu'un certain M. X avait été engagé par le propriétaire, Peter Tanenbaum, pour convaincre le gouvernement d'aller précisément de l'avant avec ce redécoupage. Pour le commissaire, ce comportement contrevient à la Loi sur le lobbyisme. M. X est l'ancien maire de Clarington, John Mutton, selon plusieurs sources de CBC .

Ouvrir en mode plein écran Adrian Foster est maire de Clarington depuis 2010. Photo : Evan Linnell - Magic Portraits

Adrian Foster, élu depuis 2010 comme indépendant, assure n'avoir parlé à l'un ni à l'autre depuis plusieurs années et se dit hésitant à formuler une opinion sur l'affaire pour le moment.

L'avenir du terrain est de nouveau mis entre parenthèses depuis que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a ordonné mardi l'examen approfondi des 15 terrains retirés de la ceinture, dont fait partie celui de la route Nash. M. Ford n'a toutefois pas précisé si les projets de construction sont mis sur pause ou non.

Absorber deux fois plus de résidents d'ici 30 ans

Le maire Foster considère que l'expansion de sa ville est une priorité, avec ou sans le terrain en cause. À l'heure actuelle, la Municipalité revendique quelque 19 000 logement en cours de construction, pour une ville de 107 000 habitants. Ce nombre devrait passer à 221 000 en moins de 30 ans , déclare la mairie par courriel.

La communauté va exploser , résume Steve Rae, animateur du balado Exit 425, consacré à la politique locale.

Ouvrir en mode plein écran Steve Rae présente le balado « Exit 425 ». Photo : Radio-Canada

Nous avons peut-être besoin de plus de contrôle et de transparence et c'est probablement ce que cette situation démontre plus que tout, mais la région est excellente pour construire. Il y a toutes sortes de terrains disponibles avec d'excellentes routes et le train Go arrivera à un moment donné.

Certains résidents de Clarington se disent toutefois préoccupés par l'urgence démographique à venir, qui doit être absorbée avec des infrastructures comme des écoles ou des parcs, disent-ils.

Nous n’avons pas les moyens d’accueillir autant de monde avec l'état des choses , explique ainsi Ashley Carson.

Ouvrir en mode plein écran Ashley Carson et sa famille résident à Clarington depuis 13 ans. Photo : Radio-Canada

Plus il y a de logements et plus il y a de personnes, cela signifie que vous devez disposer de ces autres ressources et elles ne nous ont pas été fournies.

Je ne suis pas sûre de connaître le plan de la ville , déclare-t-elle.

Le maire Foster affirme travailler à un plan stratégique. Nous avons reçu des commentaires beaucoup plus nombreux que d'habitude de la part du public sur le plan stratégique visant à examiner les endroits sur lesquels nous devons nous concentrer. Nous entendons ce message haut et fort.

Avec des informations d'Andréane Williams