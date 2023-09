Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, était de passage à l’Université de Sherbrooke, mardi. Il a assisté à l’inauguration de nouveaux locaux de la clinique universitaire La clé de vos droits, en plus d’annoncer un financement de plus de 82 000 $ afin de soutenir son fonctionnement.

L’aide financière annoncée doit servir à offrir davantage de services aux personnes qui fréquentent le centre de jour Ma Cabane à Sherbrooke. Selon le doyen de la Faculté de droit, Louis Marquis, ces usagers ont besoin d’informations juridiques. Ce sont des personnes qui, de par leur situation, sont encore plus loin d’un premier contact avec le droit et tout ce que ça peut représenter en termes de complexité.

L’autre élément qui est nouveau, c’est que dans le cadre des services qui seront offerts, ces personnes-là, en plus d’obtenir de l’information juridique, elles vont recevoir des avis juridiques.

Les étudiants vont ainsi pouvoir se déplacer à l'organisme, situé au centre-ville, afin de rencontrer les usagers de Ma Cabane.

Le ministre de la Justice avait annoncé, la semaine dernière, un financement de 500 000 $ à cinq cliniques juridiques universitaires à travers le Québec. Ce financement s'inscrit dans le sillage de l'adoption du projet de loi 75, soit la Loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, qui permet, depuis l'an dernier, aux étudiants en droit d'offrir des avis juridiques plutôt que seulement de l'information juridique dans les cliniques universitaires. Ces cliniques offrent des services juridiques gratuitement ou à faibles coûts.