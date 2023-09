Le maire de Tecumseh, Gary McNamara, demande aux gouvernements provinciaux et fédéraux d'étudier la résilience côtière sur les rives des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Une telle étude est nécessaire afin de protéger 90 % de la population vivant le long des frontières , soutient le maire McNamara, qui occupe aussi le poste de vice-président de la Commission sur la résilience côtière de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Selon le maire, le Canada devrait s'inspirer des États-Unis qui sont déjà en avance sur ce dossier. Il note que le Corps des ingénieurs de l'armée américaine mène jusqu'en 2026 une étude sur la résilience côtière des Grands Lacs jusqu’au fleuve Saint-Laurent au sud de la frontière.

On veut avoir une étude comme celle des États-Unis , insiste Gary McNamara.

On peut travailler ensemble et être capable de bien assurer la résilience côtière avec une seule étude, pas une multitude d'études de toutes les villes et comtés à travers la province.