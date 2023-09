Marc Lajoie au camp de l’Avalanche du Colorado

Après avoir pris part aux camps des recrues des Golden Knights en 2021 et à celui des Kings l’an passé, le Franco-Albertain Marc Lajoie participera cette année au camp des recrues de l’Avalanche.

Le défenseur de 20 ans n’a pas été repêché, il est donc libre de s’entendre avec n’importe quelle équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les deux premiers camps auxquels il a participé se sont bien déroulés, selon Marc Lajoie, mais pas suffisamment pour qu’une des deux équipes lui offre un contrat.

Il faut dire qu’il est rare qu’une équipe s'entende avec un joueur autonome qui ne pourra pas l’aider à court terme. Le défenseur de Saint-Albert n’aurait pu se joindre aux clubs-écoles des Golden Knights ou des Kings en raison de son âge.

À 20 ans, il pourrait maintenant jouer dans la Ligue américaine, mais il y a fort à parier que même s’il réussissait à impressionner la direction de l’Avalanche au point qu’elle lui offre un contrat, il jouera dans la Ligue de hockey junior majeur de l'Ouest (WHL) cette saison.

Marc Lajoie a une bonne idée de ce qui l’attend avec l’Avalanche. C'est le même tournoi que j'ai fait les deux dernières années. C'est plus d'expérience pour moi, ça va être ma troisième fois, je vais être plus confortable , affirme le grand défenseur.

De plus, cette fois, il connaît déjà la plupart des joueurs qui patineront à ses côtés, car il a pris part au camp de développement de l’Avalanche en juillet.

Le vétéran de quatre saisons dans la WHL ne se rend pas au camp avec de grandes attentes.

Ouvrir en mode plein écran Marc Lajoie participe à un sixième camp d'entraînement dans la WHL. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos-Avalos

Il veut seulement prouver à l’Avalanche, ou même aux autres équipes qui prendront part au tournoi des recrues, qui se déroule à Las Vegas, qu’il a ce qu’il faut pour jouer au hockey professionnel. Il ne s’attend pas à revenir avec un contrat en poche.

Publicité

Le joueur de 20 ans rêve toujours à la LNH , mais il sait maintenant que le chemin pour s’y rendre peut être différent de celui qu’empruntent la plupart des joueurs de la ligue.

Je ne sais pas encore ce que je ferai l’an prochain , affirme le défenseur, le but est de jouer chez les professionnels éventuellement.

Il pourrait décider de jouer dans les rangs universitaires pendant quelques saisons, avant de poursuivre son rêve d’être payé pour pratiquer le sport qu’il adore, je suis ouvert à toutes les possibilités , ajoute-t-il.

Nouveau départ avec les Oil Kings

C’est avec les Oil Kings d’Edmonton que le défenseur de 1,96 m poursuivra sa carrière dans les rangs juniors.

Repêché au premier tour (14e au total) par les Americans de Tri-City au repêchage de 2018, Marc Lajoie a passé quatre saisons avec l’équipe. La saison dernière, il était capitaine de la formation qui évolue dans l'État de Washington.

Publicité

Les Oil Kings ont fait son acquisition au cours de la saison morte en retour d’un choix de deuxième tour en 2025 et d’un choix de cinquième tour en 2026.

J’ai été un peu sous le choc et déçu d’être échangé, mais une fois que j’ai rencontré tout le monde ici à l’aréna, j’étais content. Je suis content de pouvoir finir ma carrière à la maison , dit-il.

Après quatre ans loin des siens, Marc Lajoie revient vivre à la maison familiale à Saint-Albert. Il retrouve à Edmonton son père, Serge, qui est entraîneur adjoint avec les Oil Kings.

Celui-ci dit n’avoir joué aucun rôle dans la transaction qui a amené son fils avec l’équipe.

Ouvrir en mode plein écran Le père de Marc Lajoie, Serge, est entraîneur adjoint avec les Oil Kings. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos-Avalos

On a eu des discussions l’an passé sur différents joueurs et ça a été mentionné une couple de fois qu’il nous faudrait un joueur avec le caractère de Marc, le leadership de Marc, mais toute la famille, on a été surpris que Marc se fasse échanger. C’est exactement le genre de joueur qu’il nous faut , affirme Serge Lajoie.

Avec sa nouvelle formation, Marc Lajoie viendra solidifier le jeu défensif et jouera un rôle de mentor auprès des jeunes défenseurs de l’équipe.

Les Oil Kings ont accordé plus de buts que quiconque dans la WHL la saison dernière: 338 buts en 68 rencontres, c’est une moyenne de 4,97 buts par match.

Reconnu pour l’excellence de son jeu défensif, Marc Lajoie devrait voir beaucoup d’action dans toutes les situations en début de saison, selon Serge Lajoie. L’objectif est de diminuer son temps de jeu, plus la saison avancera, afin de donner plus de responsabilités aux jeunes joueurs de l’équipe.

Le temps passe vite, c’est mon sixième camp dans la WHL déjà , affirme le défenseur.

Il croit être un défenseur très différent du défenseur qui s’est présenté à son premier camp à l’âge de 15 ans.

Je suis moins gras, c’est certain, j’ai perdu du poids , plaisante-t-il, tout en ajoutant qu’il se considère maintenant comme un joueur mature

Il y a plein de gars avant moi qui m’ont montré à faire des choses. Je vais essayer de partager ces choses avec les joueurs ici.

Le duo Lajoie

Ce ne sera pas la première fois que Marc et Serge Lajoie se retrouvent au sein de la même formation.

Mon père a été mon entraîneur pendant plusieurs saisons quand j’étais plus jeune , affirme Marc.

Ce pourrait être un défi pour le père d’entraîner son propre fils à un niveau si élevé, mais Serge Lajoie croit que ce ne sera pas le cas.

Si Marc était un peu plus jeune, ce serait une plus grosse tâche, mais avec sa maturité, ce sera différent , confie l’entraîneur adjoint des Oil Kings. On a une excellente relation, j’ai beaucoup de respect pour la façon dont il joue et dont il se comporte.

Quant au fils, il s’attend à se faire agacer par ses coéquipiers, une fois que ceux-ci le connaîtront un peu mieux, mais il est convaincu que ceux qui le taquineront parce qu’il est le fils de l’entraîneur le feront toujours de façon amicale.