La plateforme sur laquelle le capitaine de l’Empress of Ireland aurait pour la première fois aperçu la brume s’installer entre son navire et le Storstad, lors de la nuit tragique du naufrage en mai 1914, vient d’être retrouvée par une équipe de plongeurs.

Le 10 août dernier, l’équipage composé du chasseur d’épaves Samuel Côté, du capitaine Michael Blackburn et des plongeurs Lysanne Des Landes et Francis Pouliot a localisé l’imposante structure en bois de teck d’environ 8 pieds par 8 pieds, et ce, 30 ans après une première tentative avortée.

Au milieu des années 1990, deux plongeurs rimouskois ont fait une première tentative de récupération de la structure. Alors qu’ils remorquaient la pièce, des crustacés présents sur la plateforme ont perforé un des flotteurs de leur zodiac, forçant les deux hommes à larguer la précieuse cargaison.

Un de ces plongeurs avait alors noté la position de la plateforme, une information partagée au chasseur d’épaves Samuel Côté il y a quelques mois. La pièce a finalement été repérée à quelques centaines de pieds de la position présumée sur un fond sableux, à plus de 100 pieds de profondeur et à deux kilomètres de l’épave de l’Empress of Ireland.

On parle d’une très petite cible. C’était comme chercher une aiguille dans une étable remplie de foin , image M. Côté.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe qui a réussi à localiser la plateforme de compas à deux kilomètres de l'épave de l'Empress of Ireland. Photo : Gracieuseté de Christian Lamontagne

Une découverte de taille

C'est l'historien David St-Pierre, auteur de deux ouvrages sur le naufrage de l'Empress, qui a pu identifier la pièce il y a quelques semaines. Il explique que le capitaine du navire, Henry George Kendall, y est d'ailleurs monté lors de la nuit fatidique du 29 mai 1914 alors que le navire est entré en collision avec le charbonnier norvégien Storstad.

C’est sur cette plateforme-là que Kendall a vu le brouillard arriver et se placer entre les deux navires.

C’est à cet endroit-là que Kendall était quand il a vu pour la première fois le Storstad clairement et c’est là qu'il a pris sa décision de passer le Storstad du côté Tribord , ajoute-t-il.

Le capitaine Kendall avait d’ailleurs partagé ces informations lors de la Commission royale d’enquête qui avait eu lieu en juin 1914, rappelle M. Saint-Pierre.

Sans le savoir, on a fait une découverte historique , ajoute Samuel Côté.

Ouvrir en mode plein écran La plateforme de compas qui était située au-dessus de la timonerie de l'Empress of Ireland vient d'être repérée après avoir été perdue il y a 30 ans. Photo : Gracieuseté de Lysanne Des Landes

La plateforme sur laquelle était installé le compas servant de référence aux autres compas situés sur le navire a été ajoutée en 1906, soit huit ans avant le naufrage. Au départ, le compas était installé sur le toit en métal de la timonerie, ce qui était typique pour les navires de l’époque, selon M. Saint-Pierre.

Publicité

Les plateformes comme ça servaient à surélever le compas pour l’isoler des sources de métal pour que la lecture du compas soit parfaitement juste , explique M. Saint-Pierre.

Un autre avantage de la plateforme était d’offrir une vue à 360 degrés sans obstruction.

Du fond de l’eau au musée ?

En 1964, l’habitacle abritant le compas magnétique monté sur un fût en bois qui se trouvait sur la plateforme a été récupéré par des plongeurs. L’artefact se retrouve présentement au Musée maritime du Québec à L’Islet.

M. Côté souhaite que la structure trouve une place de choix sur le Site historique maritime de la Pointe-au-Père.

Après la découverte dans le bateau, on s’est dit qu’il faut absolument que cette plateforme se retrouve au musée de Pointe-au-Père. C’est un site naturel. Avec le compas récupéré en 1964, on pourrait reconstituer la plateforme , croit M. Côté.

Publicité

L’expert en épaves a d’ailleurs avisé le ministère de la Culture et des communications qui devra ensuite décider si on récupère la structure qui se trouve toujours dans les profondeurs du Saint-Laurent.

C’est sûr qu’il va y avoir une grande planification à faire si jamais la pièce doit être sortie. On ne veut pas l’abîmer , admet M. Côté.

M. Côté indique que l’épave de l’Empress n’a pas fini de révéler ses secrets.

C’est l’une des plus prestigieuses épaves au monde et on l’a ici dans notre cour. On pense qu’on sait tout qu’on a tout entendu et lu sur l’Empress, mais c’est faux. On est sur d’autres pistes , révèle M. Côté, sans vouloir en dire davantage pour le moment.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse