Une oncologue et de nombreuses patientes du Nord de l’Ontario ont participé à une étude qui démontre un nouveau traitement possible contre le cancer du sein qui a été publié dans une revue médicale au cours des dernières semaines.

La revue scientifique New England Journal of Medecine a publié une étude qui montre de nouvelles possibilités pour traiter certaines formes de cancer du sein sans utiliser la radiothérapie.

Le processus le plus commun pour traiter un cancer du sein est une chirurgie, suivie d’une radiothérapie et de traitements d’hormonothérapie.

La Dre Julie Bowen, radio-oncologue au Centre de cancérologie du Nord-Est, qui signe son nom dans l’étude, a supervisé 27 patientes de la région du Grand Sudbury et des environs pour tester un nouveau régime de traitement contre les cancers du sein précoces.

Ouvrir en mode plein écran 27 patientes d'Horizon Santé Nord ont fait partie de l'étude pancanadienne. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

D'autres patientes qui ont participé à l'étude proviennent également de la région de Sault-Sainte-Marie.

Cette étude révisée par les pairs montre que parmi les 500 patientes canadiennes qui ont suivi seulement un traitement hormonal après la chirurgie pour leur cancer, seulement 2,5 pour cent ont connu une récidive après cinq ans.

La Dre Bowen se réjouit de pouvoir désormais épargner l’inconfort de la radiothérapie à certaines de ses patientes.

La radiothérapie est non seulement incommode, elle risque d’entraîner des effets secondaires à court et à long terme, comme de la fatigue, une irritation de la peau, une enflure et de la douleur au sein , dit-elle.

Une option plus pratique pour les régions éloignées

Au-delà de la douleur et de l’inconfort, ce nouveau traitement pourrait être plus pratique pour les patients du Nord de l’Ontario et des autres régions éloignées.

La Dre Bowen affirme que pour plusieurs patients de la région, les traitements de radiothérapie, qui peuvent durer plusieurs semaines, forcent souvent les patients à se déplacer sur de longues distances.

Nous avons des patients qui viennent de très loin, de Cochrane, de Hearst, de partout dans le Nord-Est, ce qui veut dire être loin de la maison pendant une à cinq semaines, c’est souvent le plus gros problème de la radiothérapie, de devoir se présenter tous les jours , dit la Dre Bowen.

La Dre Bowen indique que le traitement d’hormonothérapie nécessite moins de déplacements. Elle ajoute qu’à la lumière des résultats de l’étude, celle-ci peut commencer dès maintenant à proposer ce protocole aux patients qui viennent la consulter.