Des essais de chargements interrompront la circulation à plusieurs reprises sur le pont Touzel mardi entre 13 h et 19 h 20 et mercredi entre 9 h et 16 h 10.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a indiqué, par voie de communiqué, que chacun de ces essais dureraient au plus 35 minutes.

Entre chaque essai, la circulation pourra reprendre pendant cinq minutes, y compris pour les véhicules lourds.

Le pont Touzel est l’objet d’inspections fréquentes pour assurer qu’il soit sécuritaire, à la suite de la découverte d’une fissure qui avait forcé sa fermeture complète pendant une semaine, au début du mois de juin dernier.