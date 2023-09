Des étudiants à l’Université de Saint-Boniface fébriles à la veille de la rentrée

Environ 200 nouveaux étudiants ont participé mardi matin à la journée annuelle d’orientation de l’Université de Saint-Boniface. C'est l’occasion pour eux de se familiariser avec le campus, les cours et le rythme de vie de l’ USB , mais aussi de rencontrer leurs pairs.

Deux nouvelles étudiantes rencontrées dans les couloirs de l’université, Mirabelle et Théa, tentent de trouver leurs repères avant la rentrée officielle de mercredi. On est un peu perdues, mais ça va aller, on est perdues ensemble , s'esclaffent-elles.

Ouvrir en mode plein écran Les nouvelles étudiantes à l'USB, Théa et Mirabelle, explorent leur nouvelle université à la veille de la rentrée des classes. Photo : Radio-Canada

Membre de l’association étudiante de l’ USB , Janie Comeault, qui entame sa troisième année en sciences, se réjouit du nombre de participants à la journée d’accueil. Après la pandémie, c’était difficile de ramener les gens à des événements comme celui-ci, mais on a vraiment eu un bon nombre de gens aujourd’hui.

L'an dernier, les étudiants de l'USB ont pu revivre la rentrée en présentiel et étudier entre les murs de l'université, après deux années d'enseignement à distance en raison de la pandémie.

Janie Comeault a offert des visites guidées aux nouveaux étudiants de l’ USB .

Ça peut être épuisant de trouver les classes, la cafétéria, le registrariat, etc. La journée d’orientation est vraiment pour les nouveaux étudiants, pour les guider dans leur première année et leur présenter tout ce qui est offert à l’USB , explique-t-elle.

Étudier en français : un important facteur d’attraction

Le fait de pouvoir étudier en français au Manitoba est un argument de taille pour de nombreux étudiants.

Originaire du Mali, Elhaj-Baba Cissé considère que son niveau d’anglais n’était pas suffisant pour poursuivre ses études universitaires ailleurs au Manitoba.

Pour Mirabelle et Théa, la langue d'enseignement a pesé dans la balance quand est venue l'heure de choisir une université. Je voulais continuer mon éducation en français , affirme Mirabelle, qui est originaire de Sainte-Anne, dans le sud-est du Manitoba.

Je veux étudier en éducation et l’ USB est la meilleure option , ajoute sa camarade, qui admet que ses parents l'ont encouragée à poursuivre son parcours scolaire en français.

L'artiste Lassina Dembélé, aussi un ancien étudiant de l'USB, s'est réjoui de prendre part à la cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants de l' USB en tant qu'animateur.

Je pense que c’est important d’introduire la nouvelle génération à une nouvelle vie qu’ils vont commencer. Je suis vraiment content de voir d’autres personnes continuer leurs études en français et poursuivre des carrières en français , affirme-t-il.

Un concert et un dîner barbecue ont aussi agrémenté la journée.

Avec les informations d’Antoine Brière