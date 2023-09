Deux candidats pour le poste de maire à Godbout

Alain Labrie et Guy Côté se disputent la chaise du maire à la municipalité de Godbout en vue des élections qui auront lieu le 1er octobre prochain. Les électeurs iront simultanément aux urnes pour élire un conseiller municipal.

Alain Labrie, qui a été maire de Godbout entre 2009 et 2013, espère reprendre la tête du conseil municipal. Quant à lui, Guy Côté a quitté son poste de conseiller municipal pour briguer le poste de maire.

Le président d’élection, René Poulin, explique qu'il s'est produit un jeu de chaises en raison de la démission du maire, Jean-Yves Bouffard, le 31 mai dernier.

Comme on est à plus d’un an de l’élection générale qui est prévue en 2025, la loi électorale nous force à pourvoir ces postes-là. Alors on doit remplacer le maire. Et il y a un conseiller qui, voyant le maire partir, a décidé de démissionner pour briguer son poste , rappelle René Poulin.

Depuis le début de l’année, dans la MRC de Manicouagan, des élections partielles ont dû être organisées pour des postes de maire à Baie-Comeau, à Pointe-Lebel et à Chute-aux-Outardes. Les élus municipaux aujourd’hui sont traités de façon irrespectueuse. Les gens s’attendent à beaucoup d’eux. Et ce sont des humains comme tout le monde , fait valoir René Poulin.

Des défis à relever

Le candidat Alain Labrie souhaite mettre de l’avant plusieurs dossiers pendant sa campagne électorale. La rampe de mise à l’eau et le quai municipal doivent être rénovés selon lui. Ça serait important qu’on essaie de réussir à réparer le vieux quai. Ça va coûter cher, mais avec des subventions, ça va coûter moins cher , estime Alain Labrie.

Ouvrir en mode plein écran Le candidat à la mairie de Godbout, Alain Labrie. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

S’il est élu, Alain Labrie veut approvisionner les automobilistes en essence alors qu’aucune station-service ne se trouve à proximité.

Pour sa part, Guy Côté explique que sa priorité est d’éviter la fermeture de l’école à Godbout en trouvant des logements pour les nouveaux arrivants. L’amélioration du service incendie et l’établissement d’un réseau d’aqueduc font également partie des dossiers qui préoccupent Guy Côté.

Ouvrir en mode plein écran Guy Coté est également le porte-parole du comité Sauvons notre école de Godbout. Le comité a organisé une rencontre en mars dernier pour éviter la fermeture de l'école en 2024. (Archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Celui-ci souhaite également faire un enrochement près de la rue Pascal-Comeau. Selon Guy Côté, la Société des traversiers du Québec ( STQ ) pourrait refaire une partie de l’enrochement près de son quai. On aura un contracteur au village qui va s'affairer à faire de l’enrochement [pour le quai de la STQ ]. Alors on va tout faire pour en profiter et pour faire les deux projets en même temps , espère Guy Côté.

Un conseiller municipal à élire

Deux personnes ont posé leur candidature pour le siège de conseiller municipal, soit le poste laissé vacant par Guy Côté. Il s’agit de Dany Larocque et d'Éric Larocque.

Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 24 septembre prochain de 12 h à 20 h. Les citoyens non-résidents de Godbout qui souhaitent prendre part au scrutin peuvent manifester leur intérêt auprès de la Municipalité d’ici le 14 septembre.