Alors que la Ville de Sept-Îles hésite toujours à accepter les 50 millions de dollars offerts par Québec pour des projets d’atténuation de l’érosion et de la submersion côtière, des résidents exaspérés quittent la municipalité.

Des citoyens du district de Sainte-Marguerite, situé près de la rivière éponyme à l’ouest de la ville, craignent pour leur demeure et n’en peuvent plus d’attendre un soutien de la Ville ou du gouvernement québécois, selon la conseillère municipale du district, Mélanie Dorion, en entrevue mardi à Bonjour la Côte.

On gère dans l'urgence. C'est ce qui épuise les gens : l'incapacité de prendre les commandes de la situation et de toujours être dépendant de la nature.

Les secteurs de Val-Marguerite, Clarke City et Gallix avaient été durement touchés par la tempête qui avait frappé le Québec pendant le temps des Fêtes.

Ouvrir en mode plein écran La tempête de décembre 2022 a grugé plusieurs mètres de terrain dans les secteurs près de la rivière Sainte-Marguerite. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

C'est clair que l'exaspération et l'essoufflement dans certains dossiers font que les gens finissent par aller voir ailleurs , convient l’élue.

Alors que la Côte-Nord est la seule région en recul démographique au Québec, ces déménagements préoccupent Mélanie Dorion. Quand on parle de rétention, ce n'est pas seulement d'attirer des gens. C'est de garder les gens de chez nous, chez nous.

Des citoyens septiliens inquiets quittent leur résidence.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Des citoyens septiliens inquiets quittent leur résidence ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Des citoyens septiliens inquiets quittent leur résidence. 8 minutes 55 secondes) Durée de 8 minutes 55 secondes 8:55

Toujours aucune entente pour les 50 M$

En février dernier, Sept-Îles était en pourparlers avec Québec au sujet de trois ententes totalisant 50 millions de dollars pour effectuer des travaux liés à l’érosion des berges. De ce montant, 7,5 millions devaient incomber à la Municipalité.

Or, les négociations sont toujours au point mort entre Sept-Îles et Québec. On n'a pas encore eu de retour. Pour l'instant, on attend , mentionne Mélanie Dorion.

Plus tôt en mars, le conseil municipal avait adopté une résolution pour y voir plus clair avec le ministère de la Sécurité publique sur la portée légale de ces ententes. La Ville désire notamment savoir à qui revient l’entretien des ouvrages construits avec ces 50 millions de dollars.

La Ville de Sept-Îles n'a pas refusé de l'aide ou des sous. Elle se pose simplement des questions sur comment ça va se passer.

Peu importe qu'on accepte les fonds ou non, c'est la façon dont on va les dépenser et les gens qu'on va aller chercher pour nous aider à les dépenser qui vont avoir un impact , soutient-elle.

Quant aux régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, elles bénéficient depuis mars dernier de 67,4 millions de dollars du gouvernement québécois pour lutter contre l’érosion côtière.