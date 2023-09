Des Franco-Nunavois amorcent une nouvelle année scolaire à l’École des Trois-Soleils

Le temps maussade n’a pas eu raison de la bonne humeur des élèves francophones d’Iqaluit qui étaient réunis mardi matin à l’École des Trois-Soleils pour leur rentrée scolaire. Les travaux d’agrandissement tirant à leurs fins, les élèves auront bientôt accès à un tout premier gymnase et à des salles de classe spécialisées.

La plupart des élèves étaient excités de retrouver leurs amis pour leur raconter leur été. C’était le cas de Brenna Carlson, 10 ans, qui commence sa 5e année.

Elle avait surtout hâte de retrouver son groupe d’amies qui, dit-elle, constituent les seules quatre filles de son groupe d’âge. Il y a beaucoup de gars! , lance-t-elle. Toutes les années, il y a de nouvelles personnes dans notre classe, mais ça fait presque deux ou trois années que ce sont seulement de nouveaux gars.

Ouvrir en mode plein écran Brenna Carlson avait surtout hâte de retrouver ses amies en cette première journée d'école. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

D’autres élèves, comme Jules Simon, 8 ans, étaient fébriles à l'idée d’amorcer leur année dans une nouvelle école. J’ai changé d’école, parce qu’avant j’étais à l'École Montessori de Québec , explique l’élève de 3e année.

Un tantinet nerveux de ce nouveau départ, le jeune garçon se dit toutefois soulagé d’avoir pu visiter l’école au printemps. J’étais jaloux parce que mon frère Loïc avait des Lego dans sa classe , s’exclame-t-il, en rigolant.

Dans les bras de sa mère, leur frère cadet Théo, 3 ans, attend quant à lui qu’une place se libère à la garderie francophone. Ça fait deux ans qu’il est sur la liste d’attente , indique sa mère, Marie-Krystel. En attendant, il est à la maison avec moi, donc ça rend le télétravail plus difficile.

Ouvrir en mode plein écran Jules (à l'avant) et son frère, Loïc (à droite), amorcent leur première journée à l'École des Trois-Soleils. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

L’École des Trois-Soleils d’Iqaluit est le seul établissement francophone d’enseignement au territoire. À l’heure actuelle, elle compte 102 élèves, un nombre qui devrait croître au cours des prochains mois, selon la directrice Julie Déry. Trois élèves seront cette année finissants de 12e année.

Je suis vraiment très enthousiaste , dit-elle. On a travaillé très fort cet été dans le recrutement. L’équipe est presque complète, et ça, c’est vraiment un bon coup de pouce pour commencer l’année.

Elle indique que tous les enseignants requis ont été recrutés à temps cette année, mais qu’il reste quelques postes à combler, dont un éducateur spécialisé et un spécialiste d’inuktitut.

Ouvrir en mode plein écran Julie Déry est la nouvelle directrice de l'École des Trois-Soleils. Durant l'année 2022-2023, elle a été enseignante de 1ère année puis éducatrice spécialisée. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

De nouveaux locaux très attendus

Après près de deux ans de travaux, la nouvelle annexe de l’école sera bientôt mise à disposition des élèves. L’agrandissement comporte notamment un gymnase, une plus grande garderie et quatre salles de classe, dont un laboratoire scientifique et une salle destinée à des cours de métiers.

Pour nos élèves du secondaire, ça va tout changer , soutient la directrice. Jusqu’à maintenant, les élèves de 9e, 10e, 11e et 12e année de l'École des Trois-Soleils devaient suivre leurs cours dans des locaux de l’École secondaire Inuksuk en raison d’un manque d’espace.

Le surintendant pour Pilitak Enterprises Limited, Daniel Lamontagne, qui chapeaute les travaux, prévoit que le bâtiment sera fonctionnel d’ici les deux prochaines semaines : On a des inspecteurs qui arrivent aujourd’hui pour faire l’inspection finale.

Malgré de légers retards dans l’acheminement de certains matériaux, il ajoute que le chantier arrive à terme dans les temps prévus.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle annexe de l'École des Trois-Soleils comprend un gymnase, une plus grande garderie et quatre salles de classe. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Une garderie en demande

L’agrandissement de la garderie Les Petits Nanooks se fait grandement attendre au sein des parents francophones d’Iqaluit. Je suis bombardée de courriels de parents qui veulent savoir quand la garderie va ouvrir , soutient la directrice, Aglaë Thibaudeau.

Ouvrir en mode plein écran Aglaë Thibaudeau indique que de nombreux enfants francophones d'Iqaluit attendent d'avoir une place à la garderie Les Petits Nanooks. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Forcé de s’installer provisoirement dans l’école durant la durée des travaux, l’établissement préscolaire admet actuellement 10 enfants âgés de 2 à 5 ans. Aglaë Thibaudeau indique que la garderie sera en mesure d’accueillir environ 28 enfants, dont quatre poupons âgés de 10 mois au minimum.

Grâce à l’agrandissement de ses locaux, l’établissement devait initialement accueillir 56 enfants âgés de 6 mois et plus, mais Aglaë Thibaudeau souligne que plusieurs contraintes ont imposé à l’équipe de réviser cet objectif. Elle cite notamment l’aménagement de l’espace et des défis liés à l’embauche de personnel : On va faire notre possible, mais on ne peut pas faire des miracles non plus.

Au total, une cinquantaine d’enfants sont inscrits sur la liste d’attente.