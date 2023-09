Marchand promet un corridor cyclable jusqu’à place D’Youville

Le marquage au sol peint le long du nouveau corridor cyclable sur le chemin Sainte-Foy a à peine fini de sécher que, déjà, Bruno Marchand s’engage à le prolonger jusqu’à place D’Youville, à l’est, et l’Université Laval, à l’ouest.

Le maire de Québec a procédé mardi matin à l’inauguration officielle du tronçon aménagé entre les avenues de Vimy et des Érables. Sans avancer d’échéancier précis, M. Marchand a indiqué que son administration n’avait pas l’intention de s’arrêter là.

Nos équipes sont en train d’évaluer les prochaines étapes, mais [l’objectif, c’est que] ce lien cyclable là, quand il va être [terminé et qu’on en aura fait] un corridor Vélo cité avec tous les aménagements qu’on va ajouter [se rende] de place D’Youville à l’Université Laval , a déclaré le maire en conférence de presse.

2,5 km

Il a précisé que le prolongement du corridor cyclable pourrait emprunter d’autres artères que le chemin Sainte-Foy. Bien que l’infrastructure d’une longueur de 2,5 km n’ait été inaugurée que mardi, les cyclistes l’empruntent déjà depuis plusieurs semaines.

Ouvrir en mode plein écran L’aménagement du corridor cyclable sur le chemin Sainte-Foy a entraîné le retrait de 136 cases de stationnement. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

La Ville de Québec se donne encore quelques mois pour calculer son achalandage. Elle mentionne néanmoins que ses premières observations suggèrent une augmentation des déplacements à vélo en Haute Ville depuis que le corridor est praticable.

Publicité

Présentement, ce qu’on remarque, c'est [qu’il y a] plus de piétons sur l’artère commerciale et plus de vélos dans l’espace cyclable, et ça n’a pas diminué, ça n’a pas bougé sur Père-Marquette. Alors, le corridor cyclable sur Père-Marquette, on n’a pas vu d’effet à la baisse pour l’instant. L’hypothèse [qui reste à être validée, c’est] qu’il y aurait plus de [personnes] présentement qui utilisent le vélo pour se déplacer , a confié Bruno Marchand.

Irritant

Selon le maire, la circulation automobile dans le secteur au cours des dernières semaines, notamment depuis la rentrée scolaire, n’a pas été plus difficile qu’à l’habitude, et ce, même si le corridor cyclable a nécessité le retranchement de deux voies de circulation.

Bruno Marchand reconnaît que l'interdiction, pour les automobilistes circulant sur le chemin Sainte-Foy, en direction est, de tourner à gauche sur l’avenue Saint-Sacrement constitue un irritant pour certains usagers de la route. Il prévient toutefois que cette interdiction est là pour de bon.

Ouvrir en mode plein écran Depuis l’aménagement du nouveau corridor cyclable, les automobilistes qui circulent sur le chemin Sainte-Foy en direction du centre-ville ne peuvent plus tourner à gauche sur l’avenue Saint-Sacrement. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Est-ce qu’on a des aménagements à faire? Est-ce qu’on a de la signalisation différente [ou] de l’information à faire? On est tout à fait ouvert à ça. Est-ce qu’il y a un temps d’adaptation nécessaire? Oui, on va le mesurer dans le temps : qu’est-ce que ça veut dire comme irritants, comment les gens s’adaptent ou pas, mais il n’y a pas de retour en arrière possible pour la raison que c’est la sécurité et la fluidité qui nous guident , a expliqué le maire.

Après avoir livré un premier tronçon en Haute Ville, l'administration Marchand compte aménager un autre corridor cyclable à haut débit entre l’arrondissement de Charlesbourg et le centre-ville, et ce, dès l'été prochain. L'itinéraire exact n'a pas encore été arrêté.

Avec des informations d’Olivier Lemieux