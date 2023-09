Des professionnels de la FIQ manifestent à Arvida pour de meilleures conditions de travail

Des professionnels en soins affiliés à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) au Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont rassemblés mardi matin dans le secteur d’Arvida pour exprimer leur ras-le-bol au gouvernement.

Une bannière avec le slogan Y’a des limites a été installée sur le viaduc du boulevard Mellon. Le syndicat, qui regroupe des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, revendique des améliorations concernant la charge de travail, la conciliation famille-travail et la rémunération. Le syndicat déplore aussi la lenteur des avancées à la table de négociation.

Le salaire, c'est sûr, comme toutes nos collègues. Puis notre portefeuille fond à vue d'œil, on a besoin d'horaires prévisibles, être en mesure de prendre des congés et la fin du temps supplémentaire obligatoire, ça rentre là-dedans. Puis on a aussi besoin d'une charge de travail qui est diminuée ou bien équilibrée en lien avec la clientèle qu'on souhaite, donc des ratios , a expliqué la présidente de la FIQ du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Julie Boivin.

Pour des raisons de sécurité, la bannière a été retirée. Elle devrait être affichée ailleurs dans la région au cours des prochains jours.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre