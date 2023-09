Retrait des sculptures géantes d’Edmundston pour la sécurité du public

L’une des sculptures géantes installées près de l’hôtel de ville d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, s’est effondrée. Afin d’assurer la sécurité des passants, la municipalité a retiré les cinq autres, lundi.

Les Six peuples fondateurs de la ville d’Edmundston imaginé par le sculpteur Albert Deveau représentaient les peuples qui ont marqué l’histoire de la ville et son évolution.

Albert Deveau, originaire du Madawaska, les avait sculptées à partir de billots de pin blanc et d’orme entre 1986 et 1991, pendant la Foire Brayonne. Il est décédé l'an dernier.

L’Irlandais, l’Anglais, l’Acadien, le Wolastoqiyik, l’Américain et le Canadien français avaient fière allure depuis quatre décennies, au centre-ville.

Depuis un moment déjà, la ville avait remarqué la détérioration des sculptures.

L’effondrement de l’Anglais, il y a quelque jour, a précipité le retrait des œuvres du site, par mesure de sécurité.

Ouvrir en mode plein écran La sculpture en bois de l’Anglais, s’est effondrée il y a quelques jours. Photo : Gracieuseté : Ville d'Edmundston

Malgré tous les bons soins et l’entretien que le sculpteur Albert Deveau a prodigués à ses œuvres au fil des années, les sculptures ne tiennent plus et sont complètement détériorées de l’intérieur , a expliqué par voie de communiqué de presse le maire Eric Marquis. Leur départ laisse un grand vide.

Réaménagement du site

Les cinq sculptures géantes sont actuellement entreposées par la municipalité. Le site près de l’hôtel de ville où les œuvres d’Albert Deveau étaient installées sera réaménagé.

Ouvrir en mode plein écran Le retrait de l'une des sculpture de bois géante. Photo : Gracieuseté : Ville d'Edmundston

Nous souhaitons absolument nous assurer de maintenir l’intégrité du lieu, à la fois en hommage à M. Deveau, mais également en hommage au développement du Madawaska , dit Eric Marquis.

Un comité municipale sera créée sous peu afin d'évaluer quelles démarches doivent être faites pour y parvenir.