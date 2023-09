Pêches et Océans fera la point sur la crevette nordique en octobre

Pêches et Océans publiera un avis scientifique sur les stocks de crevette nordique dans le golfe du Saint-Laurent à la fin du mois d'octobre ce qui permettra d'orienter les décisions sur l'avenir de l'industrie.

La ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, l'a mentionné mardi matin en conférence de presse.

Une rencontre du comité consultatif, réunissant tous les acteurs de l'industrie, devrait avoir lieu dans les jours qui suivent le dépôt de cet avis scientifique.

Pêcheurs et transformateurs sauront alors si le MPO décide ou non de placer la pêche à la crevette nordique sous moratoire. On ne veut pas se rendre non plus où on s’est rendu avec la morue. Il va donc falloir regarder quel est l’état actuel des stocks , indique la ministre.

Tout est sur la table actuellement.

Une bonne nouvelle

La diffusion fin octobre de cet avis scientifique est une bonne nouvelle, selon Patrice Element, directeur de l'Office des pêcheurs de crevette du Québec.

On est habitué à avoir les résultats des relevés scientifiques plutôt en janvier-février , indique-t-il. Il salue donc les efforts des biologistes de Pêches et Océans Canada afin de rendre leurs analyses disponibles beaucoup plus tôt.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de l’Office des pêcheurs de crevette du Québec, Patrice Element. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Cet avis scientifique est en train d'être réalisé à partir de données récoltées au mois d'août lors de la mission annuelle d'évaluation des stocks de crevettes par le MPO .