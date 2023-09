Meta retire l’onglet Facebook News au Royaume-Uni, en France et en Allemagne

Le géant américain des réseaux sociaux Meta a annoncé mardi qu'il mettrait fin à l'onglet Facebook News à la fin de l'année sur ses principaux marchés européens, à savoir le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

Si les utilisateurs du plus grand réseau social au monde pourront toujours lire et partager des nouvelles sur leur fil d'actualité, Meta ne prendra plus en charge l'onglet actualités et ne conclura plus d'accords avec des éditeurs de presse pour fournir du contenu dans ces pays, qui comptent plus de 130 millions d'utilisateurs, a indiqué l'entreprise dans un billet de blogue.

Le géant de la Silicon Valley a connu plusieurs batailles juridiques à travers le monde avec des législateurs et des organisations de médias qui l'accusent, au même titre que d'autres géants du numérique, de tirer profit de leurs contenus sans leur donner en retour une juste part de ses recettes publicitaires.

Au Canada, Meta a interdit aux utilisateurs de voir ou de partager des liens vers des articles d'actualité après que le gouvernement eut adopté une loi obligeant la plateforme à dédommager les fournisseurs de contenus.

Dans son billet de blogue, Meta a aussi souligné que sa stratégie globale pour Facebook consistait à s'éloigner des contenus d'actualité.

Nous savons que les gens ne viennent pas sur Facebook pour les nouvelles et le contenu politique; ils viennent pour se connecter avec des gens et découvrir de nouvelles opportunités, passions et intérêts , a écrit l'entreprise.