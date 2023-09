Après un été plutôt pluvieux et frais, les températures élevées reviennent en force pour les premiers jours de septembre. Environnement Canada a publié mardi des avertissements de chaleur pour plusieurs régions du Québec et de l'Ontario, avertissements qui demeureront en vigueur au cours des prochains jours.

Dans son avertissement, Environnement Canada précise que les journées de mardi et de mercredi seront particulièrement chaudes au Québec avec des températures pouvant dépasser 30 degrés Celsius et des valeurs d'humidex allant de 36 à 42, soit environ 10 degrés au-dessus de la normale.

La chaleur pourrait se maintenir jeudi et vendredi pour les régions plus au sud du Québec, note l'agence fédérale. Certains secteurs sont également touchés par des avis spéciaux.

Un record de chaleur datant de 1999 a même été battu au Saguenay–Lac-Saint-Jean, lundi. Il n'est d'ailleurs pas exclu que d’autres records journaliers de chaleur soient battus, mardi ou mercredi, à certains endroits. Cette vague de chaleur est due à une masse d’air chaud et humide en provenance du golfe du Mexique, explique Environnement Canada.

Du temps chaud et humide est aussi prévu un peu partout en Ontario, y compris à Toronto, à Windsor et à Sudbury. La Ville Reine devrait voir le mercure grimper mardi jusqu'à 34 °C et l'humidex à 42, précise l'agence fédérale.

Des orages devraient aussi se former ou se déplacer sur le nord-ouest de l'Ontario depuis le Minnesota mardi après-midi. Environnement Canada avertit la population que les conditions sont propices à la formation de rafales allant jusqu’à 90 km/h, des grêlons de la taille d’une pièce de 5 cents et de pluies torrentielles. À cet effet, Gestion des situations d'urgence Ontario recommande de trouver un abri immédiatement si un phénomène météorologique menaçant est imminent.

De vastes étendues du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique font, pour leur part, l'objet de bulletins spéciaux sur la qualité de l'air en raison de la fumée des incendies de forêt.

S'hydrater plus que nécessaire

Environnement Canada conseille à la population de boire beaucoup d’eau, et ce, même avant de ressentir la soif. L'organisation ajoute que les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Ouvrir en mode plein écran Le petit Jules, 1 an, s'amuse dans les jeux d'eau d'un parc de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il faut également surveiller les effets des maladies causées par la chaleur – enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur – et l’aggravation de certains problèmes de santé, souligne Environnement Canada.

La Direction de la santé publique recommande donc de réduire les efforts physiques à l'extérieur, particulièrement entre 10 h et 15 h, d’autant plus que les piscines publiques extérieures sont officiellement fermées depuis lundi. Elle rappelle également de ne jamais laisser d’animaux dans un véhicule stationné.

Environnement Canada prévoit un rafraîchissement jeudi avec le passage d'un front froid. Entre-temps, l'agence fédérale prévient que le temps chaud et humide peut mener à une détérioration de la qualité de l'air.

Des écoles fermées

En raison de la chaleur extrême, des fermetures d'écoles ont été décrétées par certains centres de services scolaires du Québec.

À cet effet, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, dit faire confiance aux directions d'école pour gérer la forte chaleur qui envahit un grand nombre de salles de classe et qui pourrait sévir pendant quelques jours encore.

Le ministre de l'Éducation a également invité les parents à munir les écoliers de bouteilles d'eau et les directions d'école à permettre des pauses pour assurer une hydratation convenable des élèves.

Avec les informations de La Presse canadienne