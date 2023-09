Deux concerts inédits de Nirvana refont surface pour les 30 ans d’In Utero 

Nirvana lancera le 27 octobre une réédition de son troisième et dernier album studio, In Utero, dans un coffret qui comprendra aussi les enregistrements inédits de deux concerts, dont le dernier du groupe dans sa ville natale de Seattle, quelques mois avant la mort de Kurt Cobain.

Pour créer les albums enregistrés devant public, Jack Endino, producteur de l’album Bleach, de Nirvana, a reconstruit les chansons en utilisant les enregistrements stéréo de la console de mixage qui a été utilisée lors des concerts à Los Angeles en 1993 et à Seattle en 1994.

Le coffret 30e anniversaire comprendra aussi six autres enregistrements, captés lors de concerts à Rome, à Springfield et à New York, ainsi que cinq chansons boni et faces B d'In Utero, dont Sappy, Marigold et I Hate Myself and Want to Die.

Ces 5 titres et les 12 chansons originales d'In Utero ont été remastérisés pour l’occasion par Bob Weston, qui a participé aux séances d’enregistrement de l’album, il y a 30 ans.

In Utero a été lancé le 13 septembre 1993 au Royaume-Uni et le 21 septembre 1993 aux États-Unis. L’album produit par Steve Albini marque un retour à un son plus brut et abrasif, dans la veine de Bleach, après la production léchée de Butch Vig sur Nevermind (1991).

Moins populaire que son prédécesseur, l’album comprend toutefois plusieurs classiques de Nirvana, comme Heart-Shaped Box, Dumb et All Apologies. C'est également le dernier opus du groupe, puisque Kurt Cobain s’est enlevé la vie quelques mois après la sortie de l'album, soit le 5 avril 1994.

