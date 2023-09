Le fondateur du Cabaret de la diversité à Rimouski, Lénine Boucal, poursuit une femme pour diffamation.

Il lui reproche d’avoir affiché son nom et sa photo sur Facebook en le dépeignant comme étant un agresseur sexuel. Cette publication aurait entraîné une « vague d'hostilités » envers M. Boucal et un « préjudice innommable », selon le document judiciaire obtenu par Radio-Canada.

Lenine Boucal réclame à Chloé Rancourt Maltais un montant de 94 540,46 $ pour dommages et intérêts.

Les événements se seraient déroulés à compter du 8 février 2023, jour de la publication sur Facebook.

À la suite de cette publication abondamment partagée sur le réseau social , le fondateur du Cabaret de la diversité aurait perdu son emploi auprès de Projet collectif, selon ce qu’indiquent les documents de cour. M. Boucal aurait également été retiré temporairement du conseil d’administration du Cabaret de la diversité.

« Cette histoire non fondée et qui n’a jamais existé, rapportée dans l’anonymat et publiée publiquement initialement par la Défenderesse a des conséquences néfastes monumentales sur [M. Boucal], sa famille et son entourage », ajoute-t-on dans la demande introductive d'instance.

M. Boucal aurait ainsi vu son honneur, sa dignité et sa réputation bafoués. Il indique avoir été traité comme un criminel sur les réseaux sociaux et auprès de son employeur, ses partenaires d’affaires, de ses proches et amis.

La poursuite a été entamée le 3 mars dernier. Pour l’instant, le dossier n’a toujours pas été fixé pour audition au palais de justice de Rimouski.

Ces allégations n’ont pas été validées en cour. Il s’agit d’une première étape d’un long processus juridique.

Me Philippe D'Amour, l'avocat de Mme Chloé Rancourt Maltais, n'a pas voulu commenter le dossier. Toutefois, la défenderesse conteste cette poursuite. De son côté, Me Lydie Olga Ntap, avocate de M. Lenine Boucal, n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue.