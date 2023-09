Record d’indemnisation en Saskatchewan pour des agriculteurs touchés par la sécheresse

Le gouvernement fédéral et provincial annonce un niveau record d’indemnisation d'agriculteurs durement touchés par la sécheresse et le manque de pluie en Saskatchewan. Ces dédommagements font partie du Programme d’assurance précipitations pour les cultures fourragères de la Société d’assurance-récolte de la Saskatchewan (SCIC).

Depuis le début de l'été, plusieurs régions de la Saskatchewan ont été touchées par des conditions de sécheresse importantes, ce qui a motivé des agriculteurs de la province a sollicité l’aide d’Ottawa.

Cette sécheresse est en grande partie due aux vagues de chaleur et aux faibles précipitations. Par voie de communiqué, le gouvernement fédéral indique que la saison estivale s’est révélée plus sèche que la moyenne dans plusieurs régions de la province.

Alors que les producteurs sont confrontés à des risques permanents liés au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes, le soutien des programmes de gestion des risques de l'entreprise offre un certain niveau de stabilité contre les pertes de revenu et de production.