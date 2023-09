L’humain au cœur de la nouvelle saison du Théâtre la Seizième

L’être humain dans toute sa complexité est l'élément central de la 49e saison du Théâtre la Seizième de Vancouver, dont les sept spectacles au programme pour 2023-2024 ont été dévoilés mercredi.

Composée de quatre pièces grand public et trois spectacles jeunesse, cette programmation est la dernière concoctée par l'ancienne directrice artistique et générale Esther Duquette qui a passé le flambeau au comédien et metteur en scène Cory Haas, en avril dernier.

Ouvrir en mode plein écran Cory Haas, nouveau directeur artistique et général du Théâtre la Seizième Photo : Julie Artacho

Des fois, la direction artistique choisit un thème et crée une programmation en conséquence, dit Cory Haas, nouveau directeur artistique et général de la Seizième. Et parfois, le thème vient [une fois la programmation complétée]. C’est ce qui est arrivé cette année.

On s'est rendu compte qu’on parlait des individus, des singularités qui créent la collectivité.

Des parcours de vie inspirants

La programmation grand public sera composée de quatre spectacles mettant en scène des parcours de vie atypiques et percutants.

Ouvrir en mode plein écran Affiche du spectacle « Michel(le) » de Joey Lespérance Photo : Image fournie par le Théâtre la Seizième

La pièce Michel(le), première création de l’auteur et interprète vancouvérois Joey Lespérance, mise en scène par Esther Duquette, en fait partie. L’artiste y raconte son enfance et celle de son frère Michel dans les années 60 et 70 au cœur d’un Québec ouvrier et catholique, alors que Joey est gai et que Michel se sent femme.

Joey voulait écrire une pièce pour célébrer la vie de Michel, souligne Cory Haas. Son frère a vite compris qu'il n'était pas dans le bon corps. Et il a toujours voulu faire de la scène. Mais en raison de circonstances que Joey raconte dans la pièce, il n'a pas pu y arriver.

Ouvrir en mode plein écran L'auteur et comédien Joey Lespérance Photo : La Seizième

Joey voulait rendre hommage à Michel et lui faire vivre son rêve de la scène.

L’œuvre politique et chorale franco-haïtienne L’amour telle une cathédrale ensevelie du grand dramaturge d'origine haïtienne Guy Régis Jr. sera pour sa part présentée en première canadienne en février prochain, en partenariat avec le festival international PuSh et SFU Woodward’s Cultural Programs.

Ouvrir en mode plein écran « L’amour telle une cathédrale ensevelie » de NOUS Théâtre (France/Haïti) Photo : CHRISTOPHE PEAN

C'est un spectacle qui raconte l’histoire tragique de familles haïtiennes exilées, explique Cory Haas. Il y a un chœur et 12 artistes sur scène. C'est vraiment un spectacle qui nous ramène à ce théâtre grec, cathartique.

Ouvrir en mode plein écran « Malaise dans la civilisation » des créateurs québécois Étienne Lepage et Alix Dufresne Photo : Gunther Gamper

Deux productions québécoises complètent la programmation grand public soit Malaise dans la civilisation, laboratoire philosophique et ludique d’Étienne Lepage et Alix Dufresne co-présenté avec Pi Theatre et mettant en scène notamment Debbie Lynch-White, et Maurice, qui relate l'histoire de résilience du grand économiste québécois Maurice Dancause, victime d’aphasie.

À écouter : Cory Haas présente la saison 2023-2024 du Théâtre la Seizième au micro de Phare Ouest

Place aux jeunes

Comme chaque année, le Théâtre la Seizième accorde une place de choix aux jeunes. Nouveauté cette année, une représentation en salle et non dans les écoles avec Je suis William, une adaptation féministe du mythe de Shakespeare revu par Rébecca Déraspe.

Ouvrir en mode plein écran « Je suis William » du Théâtre le Clou! de Québec Photo : François Godard

Au lieu de faire la tournée dans les écoles secondaires, on présente un spectacle complet avec éclairage, costume, décor au théâtre Waterfront de Vancouver , précise Cory Haas.

On voulait offrir aux jeunes la possibilité de venir en salle pour voir le théâtre dans sa forme traditionnelle.

Ouvrir en mode plein écran « Hermanitas » du Théâtre des Petites Âmes Photo : Image fournie par Le Théâtre des Petites Âmes

Après le succès d’un premier spectacle pour la petite enfance la saison dernière, les tout-petits de 2 à 6 ans auront la chance de revivre l’expérience avec la pièce Hermanitas, de la compagnie québécoise Le Théâtre des Petites Âmes.

Enfin, La Befana, création jeune public d’Anaïs Pellin produite par la Seizième, sera présentée dans diverses écoles élémentaires de la province dès avril.

Du théâtre accessible à tous

Parmi les autres nouveautés cette année : la mise en place de tarifs réduits pour les étudiants, les jeunes de moins de 30 ans, les familles et les professionnels des arts de la scène.

[Devant l’inflation] et les coûts de production de diffusion qui ont augmenté, on veut s'assurer que le théâtre reste un espace mixte, social, accessible à tous , confie Cory Haas.

On a, par exemple, le billet solidaire à 10 $ pour ceux et celles pour qui l'accès au théâtre est un frein. On ne demande pas de justificatif. On repose sur la responsabilité des gens.

Avec toujours en tête l’idée de rendre le théâtre accessible au plus grand nombre possible, la compagnie, qui célèbrera son cinquantième anniversaire l’an prochain, ponctuera la nouvelle saison théâtrale de nombreuses rencontres, activités, causeries et moments rassembleurs.

On veut créer un espace plus social, plus convivial , conclut Cory Haas.