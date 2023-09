L’excitation est à son comble parmi le personnel de la toute nouvelle école publique francophone de Thunder Bay à la veille d’accueillir ses tout premiers élèves.

Les 19 élèves qui franchiront les portes de l’école seront accueillis par l’ensemble du personnel, soit la directrice, Mme Oye-Sem Won, deux enseignantes, une éducatrice de la petite enfance, une secrétaire et un concierge.

Bien que le nombre d’inscriptions semble petit, il a doublé depuis juin dernier, et permet un accueil plus personnel, selon Mme Won.

Avec tout le personnel, on aimerait créer des jeux, des activités de connaissances et puis apprendre à connaître l’école.

L’enseignante Golda Babeth Kagwe ne cache pas sa joie d’accueillir ses élèves dans une ambiance que sera, di-elle, festive . On a prévu de belles activités , s’exclame-t-elle.

J’ai hâte de commencer, j’ai hâte de rencontrer les petits! On va avoir une très belle année!

Lorsque questionnée sur le fait de participer à l’ouverture d’une toute première école, Mme Kagwe souligne qu’il s’agit pour elle d’une opportunité de pouvoir marquer le début d’une nouvelle aventure et se dit choyée .

Mme Golda Babeth Kagwe, qui vient tout juste d'arriver à Thunder Bay de Manitouwadge, se dit prête à se lancer dans cette «nouvelle aventure».

Quant à Mme Won, elle souhaite profiter de ce nouveau départ pour instaurer une vision qui lui est chère : promouvoir l’amour de la francophonie dans l’école.

Elle assure que l’ensemble de son équipe souhaite créer un environnement qui se prête à l’apprentissage authentique et réel .

[On] veut créer un environnement francophone [dans lequel] les élèves veulent venir à l’école, ils s’amusent puis ils veulent parler et apprendre en français.

L’école comprend deux classes à niveaux multiples. Mme Kagwe, qui enseignera aux plus jeunes, soutient qu’il s’agit-là d’une réalité propre au Nord et loue les mérites de ces classes qui mélangent petits et plus grands.

C’est une belle expérience , confirme-t-elle. Les plus grands dans sa classe pourront avoir des postes de responsabilité pour appuyer les maternelles - jardins , précise-t-elle.

Des élèves issus de l’immersion

À part les élèves de la maternelle et du jardin, la majorité des élèves proviennent du système d’immersion, explique Mme Won.

Ils viennent de familles anglodominantes qui veulent venir dans une école francophone et s’exposer à la langue toute la journée, ajoute-t-elle.

Les parents lui ont transmis leur volonté de voir leurs enfants perfectionner leur français dans une petite école permettant un enseignement plus personnalisé, voire en tête-à-tête.

Des travaux de dernière minute

Située dans les anciens locaux de l’ancienne école Edgewater Public School, l’école a dû effectuer plusieurs travaux, notamment l’installation d’un ascenseur, le remodelage des classes au deuxième étage et l’installation de casiers.

L'École publique de Thunder Bay, située au 511, avenue Victoria Ouest, est la quatrième du Conseil scolaire du Grand Nord dans le nord-ouest de l'Ontario.

Mais tout n’est pas terminé.

On est en train de construire des meubles pour les salles de classe , explique Mme Won avant d’ajouter que les dernières finitions arrivent aujourd’hui .

Elle assure que le tout devrait toutefois être terminé pour la rentrée. J'ai bien confiance dans l’équipe que tout va être terminé pour demain!

L'école publique de Thunder Bay, la quatrième du Conseil scolaire du Grand Nord dans le Nord-Ouest de la province, pourra accueillir jusqu'à 250 enfants.