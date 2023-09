La chaleur accablante se poursuit dans le Nord

Les avertissements de chaleur publiés par Environnement Canada pour le Nord de l’Ontario sont en vigueur au moins jusqu’à mardi soir.

Dans le Grand Sudbury et les environs, des températures maximales de 29 à 31 degrés Celsius, avec un indice humidex de 35 à 40.

Les températures pourraient grimper jusqu’à 34 degrés Celsius pour des communautés plus au Nord, comme Hearst, Kapuskasing et Timmins.

Santé publique Sudbury et districts rappelle à la population de prendre des nouvelles des amis et voisins, surtout s’ils sont vulnérables à la chaleur, pour s’assurer qu’ils sont au frais et bien hydratés.

Les températures demeureront élevées mercredi avec un maximum de 28 degrés Celsius et un humidex de 36 dans le Grand Sudbury.

Des températures plus fraîches sont attendues à partir de jeudi.