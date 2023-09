Le Canada ouvrira un bureau de développement économique en Indonésie

Le Canada ouvrira un bureau de développement des exportations à Jakarta et a déjà nommé un représentant commercial pour l'Indo-Pacifique afin d'aider les entreprises canadiennes à pénétrer de nouveaux marchés dans la région, a annoncé mardi le premier ministre Justin Trudeau, lors de son séjour en Indonésie.

Il est vraiment important que les entreprises et les exportateurs canadiens se développent dans cette région, car lorsqu'ils le font, cela signifie de bons emplois au pays , a déclaré la ministre du Commerce international, Mary Ng, aux journalistes à Jakarta.

C'est là que sera basé le nouveau représentant commercial, Paul Thoppil, a déclaré la ministre Ng.

M. Trudeau était arrivé en Indonésie plus tôt mardi avec l'engagement de continuer à développer ses relations avec ce pays d'Asie du Sud-Est. L'un de ses premiers événements a été une visite officielle avec le président Joko Widodo, au palais.

Les deux dirigeants ont passé leur rencontre à discuter de leurs liens croissants, que le Canada considère comme nécessaires pour accroître sa présence diplomatique et commerciale dans la région indo-pacifique. La nomination d'un représentant commercial avait été promise dans la « stratégie indo-pacifique » publiée par le gouvernement libéral en novembre dernier.

Ouvrir en mode plein écran Jakarta est l'un des principaux centres économiques en Asie du Sud-Est. Photo : Agence France-Presse / Tatan Syuflana

M. Trudeau, qui est accompagné par son fils aîné, Xavier, âge de 15 ans, a annoncé qu'il y aurait cinq missions commerciales à venir dans le cadre de la stratégie indo-pacifique, notamment en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam.

Le premier ministre a également mis de l'argent sur la table : 10 millions de dollars sur cinq ans pour aider à prévenir de futures menaces biologiques — comme une autre pandémie — et 13 millions de dollars pour des projets en Indonésie visant à faire progresser la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Le Canada prête également plus de 100 millions de dollars à l'Indonésie pour construire une infrastructure verte pour l'eau potable et l'énergie solaire.

L'accueil chaleureux et les conversations constructives que nous avons ici, en Indonésie, témoignent des solides amitiés du Canada et de ses relations de plus en plus étroites avec la région indo-pacifique , a indiqué M. Trudeau dans un communiqué mardi. Ensemble, nous créons de bons emplois, nous protégeons la paix et la sécurité et nous forgeons un avenir meilleur pour les populations des deux côtés du Pacifique.

Rattraper un retard

Mais les relations avec l'Indonésie n'ont pas toujours été chaleureuses, car des pays de la région considéraient souvent la présence du Canada comme trop ponctuelle.

Le Canada investit de façon exceptionnelle des ressources, du personnel, du temps et de l'argent pour renforcer notre présence dans la région , a déclaré mardi à Jakarta Ian McKay, l'envoyé spécial du Canada pour l'Indo-Pacifique.

C'est exactement ce que veulent des dirigeants comme le président Widodo, et cela se reflète dans la relation chaleureuse qu'il a développée avec le premier ministre Justin Trudeau , a déclaré M. McKay, qui est également ambassadeur du Canada au Japon.

La relation entre les dirigeants a été mise en évidence lors de la visite officielle de M. Trudeau au palais Merdeka. Le premier ministre a offert au président indonésien un maillot de l'Équipe Canada en basketball portant son surnom, Jokowi , et le numéro sept — M. Widodo est le septième président de l'Indonésie.

Quelques jours plus tôt, l'équipe masculine canadienne de basketball s'était qualifiée à Jakarta pour les Jeux olympiques, après avoir battu l'Espagne.

M. Trudeau a remercié M. Widodo pour l'accueil chaleureux réservé à l'équipe, affirmant qu'il s'agissait d'un merveilleux exemple des relations approfondies entre les deux pays.

C'est une chose normale à faire pour rechercher des marchés meilleurs et plus grands , a déclaré M. McKay, soulignant que la stratégie indo-pacifique constituait le plus important changement de politique étrangère du Canada depuis des décennies.

L'Indonésie est la plus grande économie d'Asie du Sud-Est et un membre du G20 qui jouit d'un potentiel de croissance économique important.

En 2022, l'Indonésie était le 19e partenaire commercial du Canada dans le monde, et le troisième parmi les pays d'Asie du Sud-Est, avec un commerce bilatéral de marchandises totalisant 6,24 milliards de dollars.

M. Trudeau prononcera mercredi un discours au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), alors que ce bloc de 10 nations se prépare à faire du Canada son plus récent partenaire stratégique, ce qui illustre les progrès commerciaux réalisés par le Canada avec l' ANASE .

Le commerce des marchandises avec les pays du bloc a augmenté de près de 29 % l'année dernière, l'agro-industrie étant l'un des secteurs économiques les plus importants.

M. Trudeau devrait également s'entretenir lors de ce sommet avec le premier ministre malaisien, Anwar bin Ibrahim, le président philippin, Ferdinand Marcos Jr., le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, le premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, et le premier ministre australien, Anthony Albanese.

Après sa visite de deux jours en Indonésie, le premier ministre devrait se rendre deux jours à Singapour, pour rencontrer des chefs d'entreprise, avant de terminer son voyage officiel au sommet du G20, qui a lieu cette année en Inde, en fin de semaine prochaine.