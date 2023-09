Les centres de services scolaires de l’Outaouais s’adaptent différemment à la chaleur

Les écoles de l'Outaouais s'adaptent de différentes façons pour faire face à chaleur qui frappe depuis quelques jours. Même si le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) a décidé de fermer mardi plusieurs de ses écoles, la situation n’est pas forcément la même pour les autres établissements scolaires de la région.

Plutôt que de fermer ses écoles, le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) a émis des recommandations aux écoles pour maximiser la circulation d'air frais.

Nous avons donné une consigne au personnel des écoles de prendre des pauses plus fréquentes, de faire moins d’activités, de prendre des heures de repos et d’aller à l'extérieur si possible , dit la directrice générale du CSSPO , Nadine Peterson. Selon elle, il n’y a rien à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui stipule que les écoles doivent fermer à une certaine température.

Ouvrir en mode plein écran Nadine Peterson, directrice générale du Centre de services scolaires des Portages-de-l'Outaouais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il faut penser à tout ce que ça implique quand on ferme une école avant de le faire, parce que ça implique que les parents doivent prendre congé , souligne Mme Peterson qui précise que les parents ont aussi reçu la consigne de fournir des bouteilles d'eau à leurs enfants pour éviter qu'ils se déshydratent.

Dans une publication Facebook publiée lundi, le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) indiquait pour sa part que ses écoles demeureraient ouvertes mardi, comme à l'habitude .

Des systèmes de ventilation mécaniques pour les nouvelles écoles

De passage à Gatineau, mardi, le ministre de l’Éducation du Québec, Bernard Drainville, a exprimé toute sa confiance aux centres de services scolaires dans la gestion des mesures d’adaptation.

Il faut s’assurer que les élèves boivent beaucoup et rappeler aux parents de donner une bouteille d’eau ou une gourde à l’enfant pendant la journée. Il faut parfois accepter d’arrêter la classe et permettre aux enfants d’aller s’hydrater , conseille-t-il.

Pour faire face à la chaleur, M. Drainville a expliqué que les nouvelles écoles au Québec sont équipées de systèmes de ventilation mécaniques permettant d’atteindre une certaine zone de confort par rapport à la température intérieure.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Une solution qui ne rassure pas

Si on veut que nos enfants apprennent dans des conditions optimales, c’est clair que ce qui est offert en ce moment ne répond pas au besoin et on va se retaper le même problème à la fermeture des fenêtres cet hiver , fait savoir la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert. Pour elle, il faut penser à des mesures plus pérennes plutôt que d’opter pour une solution viable à court terme.

Même son de cloche du côté de Marysa Nadeau, enseignante en troisième année à l’école Saint-Rédempteur. Pour elle, il faudrait repenser le calendrier scolaire.

On pourrait avoir des politiques de demi-journée lorsqu’on a des canicules. [On devrait] être dans la prévoyance. Parce que comme parents, ce n’est pas à 6 h 30 du matin que je dois savoir que l’école va être fermée. S’il y a une politique qui est connue, ça permet aux parents de se préparer. Il faut avoir de la vision , fait valoir celle qui a été la candidate pour le Parti Québécois dans Hull en 2018.

Ouvrir en mode plein écran Marysa Nadeau, enseignante à l'école Saint-Rédempteur et candidate du Parti québécois dans Hull, en 2018 (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cependant, la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO), Nathalie Gauthier, fait remarquer que la décision de fermeture des écoles du CSSCV s’inscrit dans le cadre d’un aménagement du calendrier qui impactera forcément les journées pédagogiques prévues à la fin de l’année.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Gauthier, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouauis Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Je pense qu’il faut se questionner pour réussir à trouver des solutions pour ça, parce que c’est insoutenable dans les écoles et les classes , exprime-t-elle.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et de MAMA Afou