32 médecins de famille supplémentaires sont nécessaires pour combler les besoins de la région, selon le docteur Pierre Gosselin, président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord. Une situation qui ne semble pas vouloir s'améliorer.

Chaque région se bat l’une contre l’autre depuis des années, […] ça fait 20 ans qu’on essaie sans être capable de se tenir la tête hors de l’eau.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSS ) de la Côte-Nord partage la lecture du Dr Gosselin, mais ajoute que la situation s'est stabilisée depuis une vingtaine d'années pour la plupart des équipes de médecine de famille.

Le Dr Gosselin attribue la pénurie à trois facteurs principaux : le contexte politique et les mesures de conciliation travail-famille ainsi que l'insuffisance du nombre d'admissions.

Publicité

Il explique, à l’émission matinale Bonjour la Côte sur ICI Première, que 2016 a été l’année avec le plus grand nombre de médecins omnipraticiens en place, soit 150 selon lui. Par la suite, la région en a perdu plusieurs à cause, selon lui, de la réforme du ministre Gaétan Barrette.

Ça a fait déraper la médecine familiale , affirme le Dr Gosselin.

Le CISSS de la Côte-Nord dresse un autre portrait. Selon le CISSS , la région comptait 127 médecins de famille en 2016 et 132 en 2023.

Conciliation travail-famille

Une autre cause pour la pénurie, selon le Dr Gosselin, est la proportion élevée de femmes médecins de famille au Québec. Elles représentent plus de la majorité des omnipraticiens de la province.

Pénurie de médecins de famille sur la Côte-Nord.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Pénurie de médecins de famille sur la Côte-Nord ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Pénurie de médecins de famille sur la Côte-Nord. 7 minutes 12 secondes) Durée de 7 minutes 12 secondes 7:12

La conciliation travail-famille est très positive, mais avec 400 congés de maternité par année, on se prive de 4 % de notre main-d’œuvre , soutient-il.

Publicité

Au moment d'écrire ces lignes, le CISSS de la Côte-Nord n'a pas confirmé ces données.

660 médecins de plus d’ici 2027

Le ministre Legault a annoncé dernièrement une augmentation de 400 admissions en médecine au cours des trois prochaines années, mais Pierre Gosselin ne croit pas que cela soit suffisant pour couvrir le manque à gagner.

Ouvrir en mode plein écran Dr Pierre Gosselin, président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La population au Québec aussi augmente, avec l’accroissement de la population de 150 000 personnes dans la dernière année. Considérant qu’un médecin de famille s’occupe de 1 000 patients, on vient d’en utiliser 150 pour l’augmentation de la population au Québec.

Cependant, admettre encore plus d’étudiants causerait des problèmes en aval, puisque des équipes sont nécessaires pour former les médecins résidents. On ne peut pas ouvrir les vannes, on ne saurait pas où les mettre dans les facultés de médecine , croit le président de l'association nord-côtière.

Pour atteindre un équilibre dans les régions, la solution se trouve dans les incitatifs dignes du film La grande séduction , indique Pierre Gosselin. On essaie de rendre ça le plus rose possible. Si la personne est en couple, on essaie de trouver de l’ouvrage au conjoint .