4 conseils pour savourer la rentrée sans souci

Au revoir, les vacances d’été; bonjour la rentrée! Pour plusieurs, à la rentrée, c’est la routine qui reprend et, inévitablement, le rythme de vie qui s’accélère. Comment continuer de faire ses courses, cuisiner et bien s'alimenter, malgré tout?

La planification et l’organisation des repas

Que l’on cuisine pour toute la famille ou pour soi-même, la planification des repas est importante pour éviter le piège de la restauration rapide. Non seulement elle permet de préparer les lunchs en amont, mais elle permet aussi de gagner du temps en faisant les courses, de gaspiller moins d’aliments et de manger plus sainement.

Selon Sonia Hamel, naturopathe en rééducation alimentaire, ce conseil est un incontournable pour avoir un bon équilibre alimentaire. Souvent, on entend le terme meal prep et ça fonctionne bien , mentionne-t-elle.

Selon cette spécialiste qui travaille au sein du Groupe Myo Concept, la planification du menu est aussi importante pour la préparation des lunchs que celle des collations.

Pourquoi ne pas profiter des journées de congé pour couper des crudités, des fruits ou des morceaux de fromage? C’est un truc simple, mais efficace, selon elle.

L’équilibre alimentaire

Pour avoir une alimentation saine, il faut s’assurer d’avoir un bon équilibre alimentaire. Qu’est-ce que ça veut dire exactement? L’équilibre, c’est de voir toutes les couleurs dans l’assiette. C’est de voir si nous avons tous les groupes alimentaires , confie la spécialiste.

Ouvrir en mode plein écran Les salades en pot sont une excellente idée de dîner pour vos matins pressés. Il suffit de mettre la vinaigrette dans le fond puis d’ajouter les aliments les plus durs et de terminer par la laitue. Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

Pour savoir si notre repas est bien équilibré, Sonia Hamel nous suggère de se poser quelques questions. Est-ce qu’on a des fruits? Est-ce qu’on a du vert avec les légumes? Est-ce qu’on a des protéines? Est-ce qu’on a des lipides avec de bons gras? , dit-elle.

Si l’alimentation n’est pas votre tasse de thé, il y a aussi le Guide alimentaire canadien (Nouvelle fenêtre) fourni par le Gouvernement du Canada qui peut être un bon outil de référence.

Éviter d’acheter des aliments transformés

Vient le moment où c'est le temps d’aller parcourir les allées des marchés ou des commerces alimentaires. Soyons honnêtes : parfois, ça peut être long! Comment gagner du temps tout en faisant une épicerie saine et rapide?

Idéalement, les meilleures allées seront toujours celles des fruits et légumes, celles des viandes et des produits laitiers , précise Sonia Hamel.

Petit truc rapide pour épargner du temps et manger plus sainement : éviter de parcourir toutes les rangées d’aliments transformés en se limitant à celles qui contiennent les produits les plus frais possibles.

Prioriser la cuisine à la maison

Le fait de cuisiner à la maison peut avoir plusieurs bienfaits. Non seulement ça permet d’éviter de dépenser de l’argent supplémentaire dans les services de restauration, mais ça favorise aussi de saines habitudes alimentaires.

Selon la spécialiste en alimentation, ça permet, par exemple, de contrôler la quantité de sel ou de sucre qu’on met dans notre assiette. D’ailleurs, cette habitude permet aussi de choisir différentes méthodes de cuisson.

