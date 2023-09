Peut-être avez-vous remarqué la présence de plusieurs policiers à Sherbrooke, mardi matin? Une quinzaine de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et du service de police de Sherbrooke (SPS) ont été déployés sur le territoire, à vélo ou à moto pour rappeler aux automobilistes de respecter la signalisation en période scolaire.

Au total ce sont 42 constats d'infraction qui ont été donnés en plus de deux heures et demie. La majorité de ceux-ci ont été distribués pour des excès de vitesse. D'autres automobilistes ont été punis pour avoir négligé le port de leur ceinture, pour rouler à bord de véhicules non conformes et pour l'utilisation du cellulaire au volant.

Selon les policiers, cette opération est nécessaire puisque chaque année, au retour des vacances, les usagers de la route oublient parfois de respecter la limite de vitesse dans une zone scolaire.

C'est le retour en classe, plusieurs écoliers se promèneront en bordure de chaussé, il y a également les autobus scolaires qui vont reprendre la route. […] On vise à rappeler aux gens : soyez prudents, ralentissez près des écoles et assurez-vous d'être vigilants sur ce qui se passe autour de vous.

Quelques minutes seulement après le début de l’opération, plusieurs automobilistes s’étaient fait arrêter par la police. Chaque jour, le SPS dit recevoir des appels de citoyens qui se plaignent que des usagers de la route ne respectent pas les limites de vitesse dans les zones scolaires.

Par exemple, sur la route 108, la zone de 90 km/h devient une zone de 50 km/h durant la période scolaire. Des résidents du secteur ont constaté que des automobilistes ne respectaient pas la signalisation. Le monde ne respecte pas la vitesse, j'ai vu du monde me coller dans le derrière , mentionne un Sherbrookois rencontré au hasard.

Le mot d’ordre est donc la prudence et la patience. Les autorités demandent aux automobilistes de limiter les distractions sur la route pour assurer la sécurité des écoliers.

C'est de rappeler aux automobilistes d'être prudents sur la route, mais la prudence c'est quoi exactement? C'est d'être patient! Si on est patient, on ne roulera pas vite. On va voir les dangers devant nous, on va être capable de réagir aux imprévus donc c'est de rouler sans stress. C'est le mot d'ordre qu'on essaie d'inculquer aux automobilistes.

L'an dernier, ce sont 37 000 infractions qui ont été données aux automobilistes dans les zones scolaires à travers la province.

D'après le reportage de Zoé Bellehumeur