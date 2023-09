Chasse à l’as à Edmundston : le gros lot atteint le million de dollars, une première

La chasse à l'as de trèfle est un jeu de hasard qui fait fureur au Nouveau-Brunswick. Les gens d'Edmundston n'y échappent pas. La semaine dernière, le cagnotte du jeu, organisé par le club local de véhicule tout-terrain (VTT), a dépassé le million de dollars, une première dans la région.

La Chasse à l'as a débuté au mois de janvier. Depuis, personne n'a pigé la fameuse carte.

Chaque mercredi, les gens s'empressent d'acheter leurs billets et font gonfler le gros lot. Et plus la cagnotte augmente, plus elle intéresse les gens de la région.

Tony Dunphy est le vice-président du Club de VTT nord-ouest 55 et organisateur de la Chasse à l’as.

Dans les dernières semaines, ça a été quand même assez intéressant et assez fou comme aventure.

Ouvrir en mode plein écran Tony Dunphy est l'organisateur de la Chasse à l'As. Photo : Radio-Canada

Mercredi dernier, le montant à gagner était de 1 078 515 $. Un montant inespéré pour le Club de VTT du nord-ouest, mais aussi pour la région.

En janvier, quand le jeu a été lancé, l'objectif était d'amasser assez d'argent pour acheter une surfaceuse pour entretenir les sentiers.

C'est une machine qui est au coût de presque un demi-million. On l’a acheté au mois de mai. Puis là, la prochaine étape, c'est d'acheter un tracteur pour être capable de faire la maintenance de nos sentiers , explique Tony Dunphy.

Au mois de juin, la région d’Edmundston a reçu des vents forts et une grande quantité de pluie.

Publicité

Cette météo n’a pas épargné les sentiers de véhicules tout-terrain.

Le club souhaite donc désormais que la majorité de l’argent amassé aille dans l'entretien des sentiers pour en faire profiter tous les gens de la région.

Une aide précieuse

Tony Dunphy ne s’attendait pas à ce que la Chasse à l’as perdure aussi longtemps. Il a travaillé tout l’été pour cet événement, qui se déroule chaque mercredi soir.

Ouvrir en mode plein écran Des bénévoles font leur part pour aider le Club de VTT nord-ouest 55. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Plusieurs bénévoles mettent également la main à la pâte pour aider le Club de VTT . Certains d'entre eux utilisent les sentiers de la région. La Chasse à l’as est donc l’événement parfait selon eux pour faire leur part.

Pour le tirage de mercredi dernier, les bénévoles ont géré plus de 120 000 billets pour une valeur qui dépasse les 300 000 dollars.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 120 000 billets se sont retrouvés dans le baril pour le tirage du 30 août. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Mais après neuf mois, la fatigue commence à se faire sentir. Ça serait le fun que ça sorte parce que ça pourrait donner quand même un break à notre équipe qui n'a pas arrêté depuis le début de la Chasse à l'as. On se sent fatigué , affirme Tony Dunphy.

Le gros lot de mercredi soir est estimé à 1 186 000 $.