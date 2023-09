Le logiciel de traitement de texte de base WordPad, offert gratuitement depuis près de 30 ans sur PC, ne recevra plus de mises à jour et sera absent des prochaines moutures de Windows, selon une note d’assistance de Microsoft.

WordPad a été déployé pour la première fois avec le système d’exploitation Windows 95, lancé il y a 28 ans. L’outil permet de lire des fichiers au format .rtf, .docx, .odt ou encore .txt. Il est toutefois démuni de fonctionnalités telles la correction de fautes d’orthographe ou encore des notes de bas de page.

La fin de WordPad n’est pas une surprise, Microsoft ne lui donnait pas beaucoup d'attention depuis plus d’une dizaine d’années. La plus récente mise à jour notable remonte au lancement de Windows 8 en 2012. Autre signe : depuis 2020, les propriétaires de PC peuvent également désinstaller l’application de leur ordinateur, ce qui n’était pas possible avant.

Remplacé par Word

Le géant du web recommande (Nouvelle fenêtre) désormais d’utiliser son logiciel payant Microsoft Word, dont les fonctionnalités sont plus vastes. Toutefois, l’achat d’une licence de cet outil n’est pas pour tous les budgets, la version personnelle, qui inclut aussi les autres logiciels de la suite Microsoft 365 (PowerPoint, Excel, etc.), coûte 70 $ par an.

Sinon, l’outil WIndows Notepad pour les documents en texte brut (.txt) peut aussi être une solution. L’entreprise a par ailleurs récemment doté de nouvelles fonctionnalités ce logiciel, dont la sauvegarde automatique et la restauration automatique des onglets, inaugurés sous Windows 11.

Il semble que Microsoft a entrepris cette année de faire le ménage de certains de ses outils jugés dépassés. L’application de l’assistant vocal Cortana, par exemple, sera débranchée d’ici la fin de l’année.

Des spécialistes estiment que Microsoft lancera la prochaine version de son logiciel d’exploitation, Windows 12, en 2024.

Avec les informations de Le Monde, The Verge et Mashable