Bien des acheteurs torontois voient enfin une occasion d’accéder au marché immobilier avec le ralentissement économique à l’horizon. Mais même dans le pire des scénarios, le retour à l’abordabilité ne se concrétiserait pas, selon un rapport de Desjardins publié mardi.

Le prix moyen des propriétés baisserait de 185 000 $ d’ici la fin de l’année prochaine si une récession comme celle des années 1990, souvent perçue comme la pire récession de l’histoire de l’Ontario , se matérialisait, affirme l’économiste Marc Desormeaux. Il s’agirait d’une baisse de 16 % par rapport aux prix de juillet 2023.

D’ici la fin de 2025, toujours dans ce scénario très peu probable, les prix auraient dégringolé d’environ 340 000 $ (une baisse de 30 %) par rapport aux niveaux actuels. Mais le ratio du prix moyen des propriétés par rapport au revenu des Torontois ne diminuerait qu’au niveau de la fin 2015.

Ouvrir en mode plein écran Dans son scénario de base, Desjardins prévoit une récession qui ferait quand même augmenter le prix des propriétés. Photo : La Presse canadienne / Graeme Roy

Il s'agissait déjà de niveaux records à ce moment et les hausses [de prix] des années suivantes – en 2016 et au début de 2017 – ont incité le gouvernement provincial à adopter une série de mesures visant à ralentir le marché de l'habitation , affirme M. Desormeaux.

Une récession pourrait faire baisser les prix, mais ça pourrait aussi faire baisser les revenus et les emplois, ce qui ne contribuerait pas beaucoup à améliorer l’abordabilité.

Ce scénario plus pessimiste anticipe près d’un demi-million de pertes d’emplois d’ici deux ans et une baisse des revenus d’emploi de plus de 35 milliards de dollars, souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Même avec une récession sévère, le ratio des prix de revente des propriétés à Toronto par rapport aux revenus ne baisserait qu'aux niveaux de 2015, encore très élevés. Photo : Desjardins

Dans son scénario de base, Desjardins prévoit une récession moins sévère qui ferait quand même augmenter les prix moyens des propriétés d’environ 60 000 $ d’ici la fin de l’année prochaine.

Publicité

Dans son scénario plus optimiste pour les propriétaires actuels, marqué par un inventaire toujours trop faible et une forte croissance démographique, les prix pourraient grimper de 130 000 $ au cours de la même période.

On prévoit ici que le prix moyen des logements existants à Toronto retournera à son pic de [février] 2022 vers le début de 2025 , explique l’économiste.

Il ajoute que le marché immobilier de Toronto connaît des augmentations de prix presque ininterrompues depuis deux décennies, ce qui rend l’accès à la propriété très difficile, particulièrement pour les premiers acheteurs.

Un marché canadien plus stable cet automne

À l’échelle nationale, un nouveau rapport de la firme immobilière RE/MAX prévoit que les prix des maisons resteront stables jusqu’à la fin de l’année, ce qui s’arrime aux prévisions de l’Association canadienne de l’immobilier.

L’offre limitée de logements et les taux d’intérêt élevés refroidissent le marché depuis plusieurs mois, ce qui devrait se poursuivre cet automne, selon l’étude publiée mardi. Les prix de vente au Canada pour tous types de logements confondus ne devraient pas trop changer d’ici la fin de l’année.

Publicité

Cela apporte un soulagement bien nécessaire aux prix exorbitants que nous avons connus au cours des deux dernières années , a déclaré Christopher Alexander, président de RE/MAX Canada, dans un communiqué.

Pendant que nous attendons que les gouvernements mettent en œuvre une stratégie nationale concrète pour accroître l'offre de logements abordables et diversifiés au Canada, le marché commence à se détendre dans certaines régions.

Le tiers des Canadiens (33 %) qui souhaitaient acheter ou vendre une maison dans les 12 prochains mois comptent attendre de voir l’évolution des taux d’intérêt, selon un sondage en ligne. Cette proportion est encore plus élevée parmi les millénariaux (52 %) et les plus jeunes de la génération Z (47 %).

Méthodologie La firme Léger a mené un sondage en ligne auprès de 1517 adultes canadiens en juillet dernier. Il est impossible de calculer une marge d'erreur pour un échantillon non probabiliste comme celui-ci. Toutefois, à titre de comparaison, la marge d'erreur pour un échantillon probabiliste semblable est de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Plus de la moitié (51 %) des répondants affirment cependant que de possibles futures hausses de taux n'influenceront pas leurs décisions dans le marché immobilier.

En juillet, la Banque du Canada a porté son taux directeur à 5 %, un sommet en 22 ans. La plupart des économistes sont d’avis que la banque centrale le maintiendra à ce niveau au moins jusqu'à la fin mars 2024.