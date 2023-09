Les chauffeurs d’Autobus Campeau de retour sur les routes dès jeudi

Les quelque 100 chauffeurs d’Autobus Campeau seront de retour derrière leur volant dès jeudi, après plus de quatre mois de grève.

Les syndiqués ont entériné mardi une entente de principe conclue la veille avec l’employeur.

Les chauffeurs ont voté à 93 % en faveur de l’entente, a confirmé le directeur des communications chez le syndicat Teamsters Canada, Marc-André Gauthier.

M. Gauthier assure que les chauffeurs ont pu faire des gains notamment en matière de salaire

Ce n’est pas normal qu’en 2023, surtout avec l’inflation, que quelqu’un gagne 22 $ de l’heure pour un emploi professionnel. Ça n’avait aucun bon sens. Là au moins on a été chercher une des conditions salariales qui va permettre à nos membres d’exercer leur métier sans être dans la précarité. C’est ça la victoire.

C'est un contrat qui est bon pour les cinq prochaines années. Donc ça amène une certaine paix dans le transport scolaire en Outaouais pour le futur , ajoute M. Gauthier.

Cette annonce met fin à la grève des chauffeurs d’autobus scolaires en Outaouais. En mai dernier, les travailleurs des trois principales entreprises de transport avaient déclenché une grève. Les chauffeurs réclamaient de meilleurs salaires, notamment.

Les entreprises Autobus Lasalle et Bigras Transports sont parvenues à s’entendre avec leurs chauffeurs en juin.

Mais les chauffeurs d'Autobus Campeau, par contre, étaient toujours dans l'impasse. En juillet dernier, ils avaient même rejeté à 76 % une offre faite par l'employeur.

D’après le syndicat, c’est la mise en demeure qui a été envoyée par le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) à l’intention d’Autobus Campeau, il y a quelques jours, qui aurait accéléré les choses.

On sentait qu’on avait de la difficulté à négocier [avec] Autobus Campeau. On se faisait dire essentiellement que l’offre finale [faite] au mois d’avril [était finale]. Ils nous disaient : "on a pas plus d’argent. On a plus d’argent ". Là, soudainement, ça a débloqué, on a rencontré le conciliateur en chef du Québec ce lundi avec Autobus Campeau. Pour la première fois, on sentait qu’on pouvait négocier de bonne foi , raconte M. Gauthier.

