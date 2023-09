Coup de pouce du fédéral à Corridor appalachien pour protéger des espèces en péril

L'organisme Corridor appalachien reçoit un peu plus de 2 millions de dollars du gouvernement fédéral « pour favoriser la protection et le rétablissement d’espèces en péril ». L'annonce a été faite en présence du ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault mardi matin.

Les sommes qui seront versées au cours des trois prochaines années seront destinées à des travaux d'infrastructures afin de réduire les conflits avec la faune sur un important passage à niveau , entre autres.

Selon le ministère de l'Environnement fédéral, l’aire naturelle des montagnes Vertes du Nord fait partie de l’une des plus grandes étendues de forêt tempérée relativement non perturbée au monde, et abrite 26 espèces en péril, dont la Grive de Bicknell, la tortue des bois, la salamandre pourpre, le monarque et le noyer cendré .

Plus de détails à venir.