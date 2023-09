Un nouveau prix en l’honneur du critique Marc-André Lussier à Cinemania

Le 29e festival de films francophones Cinemania, qui se tiendra du 1er au 12 novembre à Montréal, rendra hommage au critique de cinéma Marc-André Lussier avec la remise d’un nouveau prix à son nom. Celui qui a prêté sa plume à La Presse pendant plus de 30 ans est décédé le 3 juillet dernier.

Le Prix du Jury Marc-André-Lussier sera remis par le jury Visages de la Francophonie de Cinemania, composé de personnalités artistiques du cinéma francophone, à l’occasion de la compétition Visages de la Francophonie.

Cette sélection internationale du comité de programmation rassemble une dizaine d'œuvres qui portent sur la francophonie d’aujourd’hui, par le biais de l’histoire des pays qui en font partie, ainsi que de leurs préoccupations politiques et sociales.

L’équipe de La Presse est particulièrement touchée de cette reconnaissance pour cette véritable légende de la critique de cinéma. Le prix Marc-André-Lussier permettra de poursuivre son legs en donnant aux artisans du milieu du cinéma une visibilité enviable qui souligne l’excellence de leur travail.

Le récipiendaire du prix bénéficiera d’une visibilité publicitaire d’une valeur de plus de 25 000 $ sur les plateformes de La Presse , a expliqué Cinemania dans un communiqué. Cela fait référence à de la publicité pour le film gagnant, et non du contenu éditorial, a précisé la relationniste du festival.

Les films éligibles au Prix du Jury Marc-André-Lussier 2023 sont Foudre (Carmen Jaquier, Suisse); Àma Gloria (Marie Amachoukeli, France); L’île rouge (Robin Campillo, France); Il pleut dans la maison (Paloma Sermon Daï, Belgique); Animalia (Sofia Alaoui, Maroc); Sages-femmes (Léa Fehner, France); Laissez-moi (Maxime Rappaz, Suisse) et Quitter la nuit (Delphine Girard, Belgique, France, Québec).

Deux titres additionnels seront intégrés à la compétition et annoncés dans les prochaines semaines.