C’est la fin pour le Marché Notre-Dame à Trois-Rivières

Le Marché Notre-Dame, qui a pignon sur rue au centre-ville de Trois-Rivières depuis près de huit ans, annonce qu’il va fermer ses portes d’ici quelques jours.

Cette décision n'a pas été prise à la légère , a indiqué mardi le copropriétaire Jean-François Cossette, par voie de communiqué.

Il affirme que plusieurs facteurs d'ordre personnel et professionnel ont contribué à cette décision. Sur ses réseaux sociaux, l’entreprise précise quelques-unes des raisons qui rendaient la tenue du commerce plus difficile.

Il faut dire que ça n'a jamais vraiment été facile pour nous, mis à part l'année 2020 où l'achat local était sur toutes les lèvres et qu'enfin, une majorité de gens le mettaient en pratique. Mais depuis, avec l'inflation, les habitudes sont vite retournées comme avant. Contrairement à nos débuts, nous avons des enfants maintenant , donc on ne peut plus se permettre de vivre d'amour et d'eau fraîche et de passer 70-80 h par semaine au travail. Juste pour cela, nous savons que nous avons pris la bonne décision.

Extrait du message des copropriétaires sur la page Facebook du Marché Notre-Dame