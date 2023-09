Le directeur général du CEF fait le point sur la nouvelle année scolaire qui commence

Avec la rentrée scolaire qui a lieu un peu partout en Saskatchewan ce mardi, le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises (CEF), Ronald Ajavon, en a profité pour faire le point sur cette nouvelle année qui débute au micro de l'émission Point du jour.

[Cette année] on poursuit des initiatives au niveau littératie et numératie, ainsi que l’éducation autochtone. [...] Le bien-être, la santé et la sécurité de nos jeunes sont aussi au cœur de nos initiatives de cette année , explique-t-il.

Le conseil scolaire constate d'ailleurs une augmentation des inscriptions d'élèves pour l'année scolaire 2023-2024.

On anticipe une augmentation d'à peu près une centaine de jeunes , se réjouit Ronald Ajavon. Les inscriptions n'ont pas arrêté de rentrer tout au long de l'été.

Publicité

Ce dernier reconnaît toutefois que malgré cette hausse des inscriptions, la pénurie de main-d'œuvre des enseignants représente un défi pour la plupart des établissements scolaires à l'échelle provinciale, voire nationale.

[Cette pénurie] touche encore plus les conseils scolaires en milieu minoritaire. [...] Plusieurs de nos enseignants retraités sont revenus cette année pour prêter main-forte aux écoles , affirme M. Ajavon. Je tiens à les remercier énormément parce qu’ils jouent un rôle crucial pour contrer cette pénurie-là.

D’ailleurs, la semaine dernière, le CEF a confirmé que « tous les besoins en matière d'enseignement étaient comblés » pour la rentrée scolaire 2023-2024.

Selon un courriel envoyé à Radio-Canada, le conseil scolaire compterait sur un total de 209 enseignants pour débuter cette nouvelle année.

Ronald Ajavon souligne par ailleurs que des ajustements ont été mis en œuvre pour atténuer la pénurie d'enseignants au sein des écoles fransaskoises.

On a des programmes de bourses avec l’Université de Regina. Chaque année, on reçoit plusieurs boursiers qui sont dans leur troisième année , précise-t-il. Ce type de partenariat nous permet justement de régler ce défi de pénurie de main-d’œuvre qu’on vit aujourd’hui .

Davantage d'élèves à Gravelbourg

Ronald Ajavon se réjouit également de voir une augmentation du nombre d'inscriptions dans les écoles fransaskoises de Gravelbourg.

Ouvrir en mode plein écran En mai dernier, l'école Mathieu de Gravelbourg comptait 14 élèves, dont 11 qui venaient de l'international. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En ce moment, on a 46 jeunes à Gravelbourg. Dans ces jeunes-là, on a une quinzaine de jeunes qui viennent de l’international et on a à peu près 35 jeunes qui sont en attente de leur visa , confie M. Ajavon.

Publicité

En mai dernier, l'école Mathieu de Gravelbourg comptait 14 élèves, dont 11 qui venaient de l'international. Trois autres élèves venaient de Gravelbourg et de ses environs, selon la direction de l'école.

Ce qui est intéressant à Gravelbourg, c'est qu'on n’a pas juste des jeunes internationaux. On a aussi une augmentation du nombre [d’inscriptions] au niveau local. Alors, on a plusieurs familles de la Saskatchewan qui choisissent l’école de Gravelbourg , ajoute Ronald Ajavon.

En avril dernier, une délégation du CEF s'était rendue au Burundi et au Niger « dans le but de tisser des partenariats avec des écoles locales » et d'attirer de nouveaux étudiants, notamment à Gravelbourg. Un voyage qui a engendré un vif débat au sein de la communauté fransaskoise.

Une nouvelle politique provinciale qui divise

En ce qui concerne la récente annonce de la province à propos du consentement parental dans l’éducation sexuelle et l’identité de genre, le CEF espère rencontrer le nouveau ministre de l'Éducation pour parler de l’unicité au sein de la communauté fransaskoise.

Notre priorité, c’est toujours la sécurité et le bien-être des jeunes.

Le CEF travaille de près [avec le ministère] pour s’assurer et maintenir cette sécurité des jeunes malgré la politique qui est en place , note M. Ajavon.

La semaine dernière, l’organisme UR Pride, qui défend les personnes LGBTQ+ , a entamé une action en justice contre le gouvernement de la Saskatchewan au sujet de la nouvelle politique de la province.

Avec les informations de Fred Harding