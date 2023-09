L’Université Laval profite de la rentrée pour demander un rehaussement de son financement

C’est jour de rentrée pour les 47 426 étudiants inscrits cet automne à l’Université Laval. Un « nombre record », selon l’établissement, qui a profité de l’occasion mardi pour demander un rehaussement de son financement.

Se disant sous-financée, elle estime que son budget de 1,2 milliard de dollars par année ne suffit pas à répondre aux défis actuels et à venir. Une hausse environnant les 150 M$ serait donc nécessaire.

Dans un contexte très, très, très concurrentiel , l’Université Laval a besoin de ressources financières et humaines importantes pour pouvoir soutenir l’enseignement et la recherche, a assuré sa rectrice, Sophie D’Amours, lors d’un point de presse organisé mardi matin.

Cathia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval, Sophie D'Amours, rectrice, et André Darveau, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances.

L’important, [...] c’est de rehausser le financement à la hauteur d’un milliard de dollars pour l’ensemble des universités , dit-elle.

Un montant supplémentaire — et annuel — pour lequel plaident, par ailleurs, toutes les universités québécoises. Une nécessité , estime la rectrice, qui aurait ainsi accès à des dizaines de millions de dollars de plus.

Sans un rehaussement important, on va peiner à faire le travail qui doit être fait pour développer la génération de talents dont on a besoin.

Défi financier pour les étudiants

Cathia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval, ajoute qu’ à l'Université, on estime que c’est à peu près 70% de la communauté étudiante qui travaille pendant leurs études pour subvenir à leurs besoins .

La rentrée à l'Université Laval.

Une situation qui trouve écho sur le campus, où Radio-Canada est allé à la rencontre de quelques étudiants, dont Marianne Chouinard.

Originaire de Rimouski, l’étudiante reconnaît que payer un loyer, [...] payer les études, la nourriture, le téléphone représente un défi quotidien et une source de stress. Tous mes amis ont vraiment de la difficulté à gérer ça.

Il y en a qui ont dû arrêter d’être à temps plein pour pouvoir payer leur loyer.

Breton d’origine et étudiant en échange, Matéo Stéphan insiste sur l’importance de tenir un budget. Ici, on a n’a pas forcément l’appui de nos parents, c’est à nous de gérer les assurances, les transports, faire les courses, etc. , dit-il.

Il faut vraiment qu'on fasse attention à nos dépenses , ajoute-t-il. On apprend à gérer nos comptes.

Un parc immobilier qui ne rajeunit pas

Avec un parc immobilier qui prend de l’âge, l’établissement doit investir des sommes pour entretenir ses infrastructures.

Refaire les fenêtres, refaire les façades, refaire les toitures, c’est des montants très appréciables , dit René Lacroix, vice-recteur aux infrastructures et à la transformation de l’Université.

René Lacroix, vice-recteur aux infrastructures et à la transformation de l'Université Laval.

Au bas mot, il faudrait prévoir 100 milliards de dollars sur 10 ans.

Si on le calcule sur les 10 prochaines années, on a à peu près 500 millions qui vont rentrer dans les coffres , dit-il. Mais le défi est de l'ordre d'un milliard, donc il va nous manquer, évidemment, la moitié de l'argent nécessaire pour être capable de faire des travaux, et c’est ce qu'on demande au ministère [de l’Éducation supérieure] de réinvestir.

Avec un parc immobilier qui prend de l'âge, l'établissement doit investir des sommes pour entretenir ses infrastructures.

Les universités ont été construites il y a bien longtemps et elles ont besoin [...] d'amour , lâche Sophie D’Amours avec un sourire.

Au 1er octobre 2022, l’Université Laval employait plus de 9 670 personnes à temps plein et partiel, dont des professeurs, des chargés de cours, du personnel administratif et de soutien, et des étudiants travaillant sur le campus.

Pour l’année 2022-2023, ce sont 12 972 diplômes qui ont été décernés.

Avec les informations de Guylaine Bussière