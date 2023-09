Plus de 10 000 nouveaux ordinateurs pour les élèves de la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse va offrir 10 000 nouveaux ordinateurs dans le cadre de la rentrée pour les 130 000 élèves et enfants de la prématernelle des écoles publiques cette semaine.

Parmi d’autres initiatives, il y aura de nouveaux cours et une nouvelle orientation sur l'apprentissage en plein air.

Ouvrir en mode plein écran Les élèves plus âgés auront accès à des ordinateurs individuels et les plus jeunes pourront utiliser la technologie au besoin pour les projets de groupe et en classe. Photo : Radio-Canada / Nathalie Geddry

Le gouvernement néo-écossais a fait l'achat de plus de 10 000 nouveaux ordinateurs et autres dispositifs pour les écoles à l'échelle de la Nouvelle-Écosse. Les élèves plus âgés auront accès à des ordinateurs individuels et les plus jeunes pourront utiliser la technologie au besoin pour les projets de groupe et en classe.

Les écoles offriront des fournitures scolaires aux élèves qui en ont besoin. En plus du programme universel des petits déjeuners de la Nouvelle-Écosse, tout élève qui a besoin de nourriture à l'école sera nourri, a fait savoir le ministère de l’Éducation. Des soutiens en matière de santé mentale sont également offerts.

Nouveaux cours et nouvelles initiatives

Plusieurs nouvelles initiatives et nouveaux cours sont offerts aux élèves cette année.

Les nouveaux projets pilotes inspirés par le personnel enseignant dans le cadre du programme Idées pour l'éducation incluent, notamment, la création de spécialistes en mathématiques élémentaires, l'expansion des modèles de groupes de soutien au premier cycle du secondaire et l'expansion de programmes tels que GuysWork pour promouvoir une masculinité saine dans les écoles.

D’autres initiatives sont également offertes cette année, dont un nouveau cours pilote intitulé Le Netukulimk et l'environnement 11 , qui combine les connaissances mi'kmaq et autochtones à la science occidentale par des expériences liées à la terre. Un nouveau cadre d'activité physique visera à augmenter l'apprentissage actif et à réduire le comportement sédentaire.

La province s’engage dans l'embauche d'un plus grand nombre de suppléants ainsi que le rétablissement de tous les éléments de la Politique sur l'assiduité et la participation des élèves afin d'encourager tous les élèves à se rendre à l'école.

Des cours sur la vie et les métiers spécialisés

La Nouvelle-Écosse a également lancé le nouveau cours intitulé La vie 11 , où les élèves peuvent poser des questions sur les aspects importants de la vie, dont l’achat ou la location d’une voiture, la carte de crédit, le fonctionnement du gouvernement ou encore la préparation d’un repas équilibré.

Ouvrir en mode plein écran La rentrée a lieu le mercredi 6 septembre à l'échelle de la province et du Conseil scolaire acadien provincial. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

L'équipe des métiers spécialisés de la province offre aussi un nouveau programme de certificat aux élèves du deuxième cycle du secondaire qui souhaitent combiner l'apprentissage lié à l'industrie et les cours spécifiques. Le programme Majeure Haute Spécialisation sera offert dans quelques écoles.

De plus, la Nouvelle-Écosse lance une nouvelle stratégie d'alphabétisation qui met l'accent sur la phonétique et la conscience phonologique.