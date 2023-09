Fusillade à Ottawa : le maire Sutcliffe assure que la ville reste sécuritaire

Quelques jours après la fusillade qui a fait deux morts et six blessés lors d’une réception de mariage à proximité du Centre des congrès Infinity dans le sud de la ville, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe a tenté de se montrer rassurant.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, mardi, M. Sutcliffe a assuré que la ville reste sécuritaire.

Je pense que c'est important de souligner qu’Ottawa est une ville très très sûre. [...] Les événements comme samedi soir sont rares. [...] Mais c’est très inquiétant , a-t-il toutefois concédé.

Samedi soir, une fusillade a fait deux victimes, Said Mohamed Ali, 26 ans, et Abdishakur Abdi-Dahir, 29 ans, tous deux résidents de Toronto.

Il s'agit des 11e et 12e homicides à survenir sur le territoire de la ville, en 2023.

C’est choquant, c’est inquiétant. [...] J’ai parlé quelques fois avec le chef de police pendant la fin de semaine. C’est important de préciser que la police enquête toujours sur ce qui s’est passé samedi soir , a ajouté M. Sutcliffe qui a dit espérer obtenir plus d'informations sur les circonstances de cet incident dans la journée de mardi.

Embaucher plus de policiers

Le maire d’Ottawa explique avoir entendu plusieurs résidents préoccupés pour leur sécurité pendant la campagne électorale. Il a martelé l’importance de donner les ressources nécessaires à la police d’Ottawa, notamment en embauchant plus de policiers.

Il est important de disposer des ressources d’urgence nécessaires pour traiter ces questions. [...] Ottawa est une très très grande ville et le ratio entre les policiers et la population est un des plus bas en Ontario, donc nous devons embaucher plus de policiers et investir dans d’autres solutions , a-t-il expliqué, citant également l’importance de disposer de programmes sociaux pour éviter que des personnes soient tentées de rejoindre les gangs de rue.

La criminologue et présidente de Mourani-Criminologie, Maria Mourani, juge qu’il est important de mettre plus de moyens dans de tels programmes.

S’il y a un manque de policiers, c’est important d’en avoir, car quand on parle de fusillade, c’est beaucoup une stratégie du court terme et du moyen terme. Il faut agir rapidement pour enlever du terrain les armes de la rue et les individus armés. Et ça, ça demande des policiers, on n’a pas le choix, a-t-elle analysé à l'émission Les matins d'ici. Mais ce que je déplore beaucoup - et je le déplore aussi à Montréal -, c’est qu’on ne va pas miser autant sur la prévention. La violence, ça commence jeune. Les hommes armés qu’on voit actuellement et qui tirent dans nos rues, ça a été à un moment donné des adolescents, des enfants qui ont appris la violence. Car la violence, ça s’apprend. On ne naît pas violent. Il faut qu’on commence à investir avec la même teneur en termes de moyens financiers en prévention. On ne le fait pas assez.

Des progrès dans le marché By , selon le maire

Également interrogé sur la sécurité au marché By, où se sont déroulés plusieurs incidents dans les dernières années, le maire a assuré que des progrès ont été réalisés et que d’autres actions seraient bientôt prises pour rassurer les résidents et les commerçants, citant notamment le projet d’installation d’un nouveau centre des opérations.