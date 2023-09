Les élèves de l’École Paul-Le Jeune, à Saint-Tite, sont privés de cafétéria jusqu’à nouvel ordre. Le sous-traitant qui s’occupe de ce service fait face à un manque de main-d’oeuvre.

Des micro-ondes additionnelles devraient être installés par l'entreprise.

Les conditions de travail de ce type de poste rendent le recrutement difficile en contexte de pénurie de personnel, souligne la coordonnatrice aux communications du Centre de services scolaire (CSS) de l’Énergie, Amélie Germain-Bergeron.

Il n’y a pas un nombre d'heures élevé par semaine, [ce sont] des heures souvent qui vont être brisées ou encore peu d'heures dans le milieu de la journée. Les taux horaires ne sont pas nécessairement les plus élevés non plus , ajoute-t-elle.

Seul le service de cafétéria de l’École secondaire Paul-Le Jeune est touché par la situation sur le territoire du CSS de l’Énergie.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin