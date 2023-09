Le CISSS du Bas-Saint-Laurent condamné à une amende salée

Le ministère de l'Environnement impose une amende de 10 000 $ à l'hôpital de Mont-Joli après que des employés ont vidé trois types de matières dangereuses dans le drain de la buanderie, causant une réaction chimique qui a forcé l'évacuation de l'urgence de l'hôpital.

L'événement remonte à octobre 2022. Une vingtaine de patients avaient dû quitter les lieux. Les deux employés de la buanderie avaient aussi été incommodés.

Le rapport du ministère, dont Radio-Canada a obtenu copie, précise que les employés de la buanderie avaient l'habitude de verser les fonds de produits dans le drain, lorsque la pompe ne pouvait plus atteindre le liquide. Ainsi, le 21 octobre en après-midi, ils ont mélangé de l'hydroxyde de sodium, de l'hypochlorite de sodium et de l'acide fluorosilicique dans le tuyau qui mène au réseau d'égouts de la Ville de Mont-Joli.

Il est question d'une soixantaine de litres de produits régis par le Règlement sur les matières dangereuses, précise le document.

Conséquence : du chlore gazeux, un gaz hautement toxique aux effets immédiats s'est formé et a commencé à circuler dans l'hôpital.

Des gens qui attendaient à l'urgence ont été incommodés, ce qui a provoqué l'évacuation des lieux.

Deux heures après le déversement, et après que les pompiers ont injecté 3000 litres d'eau pour diluer les produits, on notait toujours une concentration de 1,5 ppm de chlore gazeux, ce qui est supérieur au seuil à partir duquel il peut y avoir irritation des membranes muqueuses. Il est donc raisonnable de croire que la concentration était plus élevée dans les instants précédents l'intervention , note le rapport.

Amende maximale

Au moment de l'incident, deux employés de la buanderie ont été pris en charge pour une évaluation de leur état de santé.

L'amende de 10 000 $ constitue le montant le plus élevé imposé dans le cadre d'une sanction administrative pécuniaire.

Le rapport d'intervention mentionne que le fait que des gens aient été incommodés, évacués et que les personnes ayant besoin de consulter un médecin ont dû se rendre à Rimouski pendant la fermeture de l'urgence a pu porter atteinte au bien-être et au confort de l'être humain.

D'ailleurs, dans un échange de courriel obtenu grâce à la loi d'accès à l'information, le conseiller à l'application de la loi juge utile de mentionner à un subalterne qu'il s'agit d'un dossier sensible.

C'est étonnant d'apprendre qu'une institution de santé verse une matière dangereuse dans les égouts , a réagi le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, qui a tenu à souligner le travail efficace des équipes d'urgence.

N'eût été l'intervention rapide des pompiers de Mont-Joli, le chlore gazeux aurait pu se répandre dans les résidences situées près de l'hôpital par le réseau d'égouts en plus d'incommoder des patients, précise le rapport d'Urgence-Environnement.

L'établissement abrite aussi un CHSLD .

Dans un hôpital, on s'attend à ce que les règles de bonnes pratiques soient mieux appliquées, mentionne l'enseignant de chimie au Cégep de Rimouski, Vincent Lévesque.

On ne jette pas n'importe quoi à l'évier, point. Ces produits-là en particulier et surtout l'hypochlorite de sodium qui est de l'eau de Javel.

Évènement isolé attribuable à un manque de personnel

Même si les documents consultés par Radio-Canada laissent entendre qu'il était d'usage de vider des produits dans le drain, le coordonnateur des services d'hôtellerie du CISSS , Christian Ouellet, parle d'un évènement isolé.

Entrée de l'hôpital de Mont-Joli

Les deux employés en question n'étaient pas en poste depuis longtemps, raconte-t-il. Ils avaient suivi une formation de base, mais il semblerait que certains éléments, dont la manipulation des produits dangereux, aient été oubliés. Il y a eu une échappée de la part de nos équipes , avoue candidement M. Ouellet.

C'est à cause d'un manque de personnel sur le plancher, ajoute-t-il.

Nos formateurs sont là, mais dans ce cas, l'information ne s'est pas rendue .

Christian Ouellet rappelle qu'il est relativement peu fréquent que les employés doivent transvider les restants de barils de 200 litres de produits javellisants.

Les protocoles de formation des employés en buanderie ont été revus ainsi que les équipements de protection individuelle.