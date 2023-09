Malgré les sanctions, le pétrole russe traverse l’Europe

Malgré l’interdiction d'entrer dans les ports de l’Union européenne, des conventions internationales autorisent toujours les pétroliers russes à traverser les mers européennes. Dans le but de contourner les sanctions, certains navires tentent même de passer sous le radar. Pour mieux comprendre le phénomène, nous nous sommes tournés vers Paul Tourret, directeur de l’Institut supérieur d’économie maritime (ISEMAR) de Nantes–Saint-Nazaire.

Qu’a changé la guerre en Ukraine pour les exportations russes de pétrole?

L’économie pétrolière et gazière russe était tournée vers l'Europe. Tout ça tournait plutôt bien jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Il faut maintenant prendre en considération les sanctions de l'Union européenne contre la Russie.

Donc, il a fallu trouver d'autres débouchés. Et la Russie, qui n'a pas de systèmes d'échange par les oléoducs directs vers l’Inde et qui en a peu vers la Chine, doit se tourner vers le transport maritime.

On assiste donc à un certain changement, parce qu’auparavant, tout cela était basé sur une grande proximité Europe-Russie, dans des échanges facilités. Maintenant, il faut faire de longues routes maritimes. La Chine et l’Inde n'ont pas de sanctions; elles ont le droit d'acheter du pétrole, de le faire circuler. Sauf qu'il faut passer par des intermédiaires, notamment par des routes maritimes qui traversent des détroits européens, ce qui complique les choses.

Pourquoi les pétroliers russes parviennent-ils à traverser l’Europe malgré les sanctions?

Que ce soit les détroits turcs ou scandinaves, il y a une liberté de passage. Des accords suédois et danois assez anciens, notamment, assurent la liberté de passage qu’on ne peut pas contrarier.

L’Europe a essayé de sanctionner les intérêts russes et les marchandises russes, mais il n’y a pas d’interdiction de navigation. Il y a seulement une interdiction pour les navires russes d’aller dans les ports européens.

C’est donc une sorte de guérilla administrative que l’on mène contre la Russie et contre ses intérêts économiques.

La Russie trouve donc des solutions parce que son but est de vendre son pétrole, parce qu’il faut financer cette guerre et cette économie. En gros, un système s’est mis en place avec la tolérance ou l’inaction de certains États.

Ouvrir en mode plein écran Paul Tourret, directeur de l’Institut supérieur d’économie maritime de Nantes–Saint-Nazaire. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Certains États européens sont montrés du doigt pour leur laxisme quant à l’application de sanctions, n'est-ce pas? C’est le cas de la Grèce, notamment.

Les deux piliers de l’économie grecque sont le transport maritime et le tourisme. On sait aujourd’hui quel est le rôle des armateurs grecs dans le transport pétrolier. C’est dénoncé par des agences occidentales, des organisations environnementales et les Ukrainiens. Le gouvernement d’Athènes n’a rien fait et on voit qu’il y a même une certaine tolérance. La Grèce tolère le transbordement (le transfert de la cargaison d’un navire à l’autre) dans la baie de Kalamata, au sud du Péloponnèse, qui se trouve vraiment dans les eaux territoriales grecques. Mais d’un autre côté, s'il doit y avoir transbordement, il vaut peut-être mieux que cela se passe à l’abri de la baie de Kalamata plutôt qu’en plein milieu de la mer Égée ou au sud de la Crète, où les conditions seraient plus compliquées.

Des experts et les autorités de certains pays, notamment en Suède et au Danemark, constatent l’apparition de navires qui tentent de passer sous le radar pour contourner les sanctions. Qu’en est-il?

Une flotte fantôme s’est mise en place. On avait vu un système similaire, mais tout petit, pour le Venezuela et l’Iran, qui sont aussi des pays pétroliers qui faisaient face à des sanctions. Avec la Russie, ça a dû passer à grande échelle. Le problème vient du fait que la Russie manque de flotte. Une espèce de zone grise s’est donc mise en place. On voit par exemple des bateaux qui étaient sur des registres européens et qui sont plutôt inscrits au Liberia ou au Panama pour éviter les sanctions. Du point de vue de l'assurance, on pense que cette flotte est mal assurée ou pas assurée.

En fait, cette flotte fantôme correspond à ces besoins un peu singuliers, c'est-à-dire de faire partir des ports russes des petits navires qui vont aller transborder sur de grands navires qui vont faire les longues routes vers l'Extrême-Orient.

4:15

Les risques d’accidents et de possibles déversements pétroliers liés à la présence de cette flotte fantôme inquiètent-ils les pays entourant la mer Baltique?

Comme cette flotte se trouve dans un certain flou, on commence à avoir recours à des navires d'occasion, à de vieux navires. Cela pose évidemment plein de questions environnementales pour des pays proches qui voient ces trafics à quelques kilomètres de leurs côtes.

Il ne faudrait pas que la zone grise d’économie intermédiaire se transforme en une sorte de risque maritime permanent. Au fil des mois et des années, on entre dans quelque chose de moins vertueux, alors que justement le but des contrôles maritimes depuis 30 ans est d’inscrire la vertu dans le transport maritime. Là, on pourrait faire face à une forte dégradation avec le maintien de cette flotte fantôme.