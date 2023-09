Les services de traitement des dépendances vont reprendre à Moncton

Les services de traitement des dépendances pour les patients hospitalisés à Moncton seront rétablis le 11 septembre, confirme le Réseau de santé Horizon.

Horizon a annoncé au début de juillet une interruption temporaire du service de désintoxication pour l’été en raison d’un manque de personnel infirmier.

L’organisme explique qu’il a pu entre-temps ajouter des membres à cette équipe qui pourra donc à nouveau offrir ses services aux patients.

L’établissement est situé au 125 chemin Mapleton.

Un seul centre de prévention des surdoses, c’est peu, selon la GRC

Un seul centre de prévention des surdoses dans les municipalités de Moncton, Dieppe et Riverview, ce n'est pas assez étant donné l'ampleur des besoins, constate le commandant du détachement Codiac de la Gendarmerie royale du Canada, Benoît Jolette.

Avec seulement un centre, c’est insuffisant pour le nombre de gens qui souffrent de dépendance en ce moment.

Le personnel du centre est très occupé, souligne Benoît Jolette au cours d’une entrevue accordée mardi à l'émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le centre de prévention des surdoses de l'organisme communautaire Ensemble Moncton offre un lieu sécuritaire et du soutien aux consommateurs de drogues. Son personnel supervise la consommation et intervient rapidement en cas de surdose accidentelle.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe de l'organisme Ensemble Moncton a installé des coeurs en papier près de son centre à la fin du mois d'août pour sensibiliser le public au fléau des surdoses. Les noms de personnes mortes de surdose sont écrits sur les coeurs. Photo : Radio-Canada / Alexandre Silberman

La directrice générale d'Ensemble Moncton, Debbie Warren, a déclaré en juillet qu'il n'y avait eu aucun décès dans l'établissement cette année. Elle a ajouté qu'il se produit toutefois un décès par surdose tous les quatre jours dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick.

Des dizaines d’appels d’urgence par jour

Benoît Jolette travaille à Moncton depuis presque quatre ans. Il constate que les opioïdes sont proportionnellement consommés autant dans la région que dans toute autre communauté au pays.

On a vu beaucoup de surdoses , affirme M. Jolette. On n’a pas vu, disons, un pourcentage de décès élevé comparé aux années antérieures, mais ça existe encore et c’est beaucoup trop fréquent dans nos journées.

Ouvrir en mode plein écran Le commandant du détachement Codiac de la GRC, Benoit Jolette. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Il recommande à quiconque qui voit une personne en détresse d’appeler immédiatement le 911. On a des dizaines de ce type d'appels par jour où on se rend en quelques minutes pour essayer de sauver ces gens.

Plus de gens aident leur voisinage

Benoît Jolette voit aussi certains progrès dans la communauté. Il se réjouit du fait que plus de gens participent à un projet de patrouille citoyenne lancé en 2019.

Il n’y avait que quelques personnes formées pour cela au début, mais il y en a maintenant une quarantaine, indique M. Jolette.

Ce ne sont pas des gens qui vont intervenir quand ils voient quelque chose. C’est juste un sens de visibilité. C’est rassurant de voir des gens qui se promènent avec un sourire. Ils vont peut-être faire des observations et nous rapporter ça. Nous, on va pouvoir l’utiliser pour mieux être stratégiques avec nos patrouilles , conclut le commandant du détachement Codiac.

