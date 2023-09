Avis aux automobilistes, évitez la rue Galt Est

Les automobilistes n'ont pas fini de composer avec des fermetures de routes à Sherbrooke. Cette fois-ci, les travaux touchent la rue Galt Est.

Depuis mardi matin, et ce, pour les cinq prochaines semaines, la rue Galt Est est complètement fermée à la circulation entre les rues Benoît et Longpré.

Un ponceau très profond doit être remplacé.

On doit creuser une tranchée d'environ sept mètres. C'est l'équivalent d'un immeuble d'environ deux étages. [...] On n'a pas l'impression quand on passe là, qu'il y a un cours d'eau, mais c'est une zone boisée que l'on traverse. Il faut vraiment venir changer le ponceau et en réinstaller un. C'est un ponceau d'environ deux mètres de diamètre, c'est immense. Ce sont des travaux qui sont longs , explique l'agent de liaison au service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, David Bombardier.

Le détour proposé passe par les rues King Est, la 12e et la 13e avenue, ainsi que la rue Lavigerie.

Il reste par ailleurs quelques travaux de pavage à compléter sur la rue du Conseil.

En ce qui concerne l'ouest de la Ville, où l'échangeur Darche doit être remplacé, la Ville s'attend aussi à d'importants ralentissements.

Un des deux chemins alternatifs, celui passant par le vieux village de Rock Forest, est à surveiller.

David Bombardier rappelle qu'un important chantier sur le boulevard de l'Université est à éviter et demande aux automobilistes de prioriser les chemins de Sainte-Catherine et Saint-Roch Sud.