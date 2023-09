L’écrivain québécois Kevin Lambert en lice pour le prix Goncourt

Le roman Que notre joie demeure, de l’auteur québécois Kevin Lambert, a été sélectionné dans la première liste du prix Goncourt 2023, aux côtés de 15 autres livres.

L'écrivain, qui a grandi au Saguenay et qui vit maintenant à Montréal, peut donc espérer mettre la main sur la plus haute distinction littéraire française le 7 novembre prochain. Pour cela, il devra d’abord passer les deux prochaines étapes de sélection, les 3 et 25 octobre.

Que notre joie demeure raconte les tourments d’une architecte de renommée internationale accusée d'accélérer l'embourgeoisement de Montréal. Le livre a beaucoup fait jaser ces derniers mois au Québec en raison de la querelle publique qu'il a suscitée entre l'auteur et le premier ministre François Legault.

L'ouvrage a été choisi par les 10 académiciens et académiciennes Goncourt, un groupe de femmes et d’hommes de lettres qui compte notamment Eric-Emmanuel Schmitt et Christine Angot.

Ce n’est pas la première fois que le travail de Kevin Lambert est remarqué outre-Atlantique. Son roman Tu aimeras ce que tu as tué a été finaliste au prix Médicis, tandis que Querelle de Roberval a remporté le prix Sade – consacré à la littérature érotique –, en plus d’être sélectionné au prix Médicis et au prix Welper.

L’an dernier, l’autrice Brigitte Giraud a reçu le prix Goncourt pour son roman Vivre vite.

Avec les informations de La Presse canadienne