La haute saison des croisières internationales a bien débuté au port d’escale de Baie-Comeau. La Ville s'attend d'ailleurs à battre un record d'achalandage cette année.

En ajoutant les trois navires qui ont mouillé les eaux de Baie-Comeau en mai et juin, c’est un total de 16 navires qui visiteront Baie-Comeau en 2023. Si le calendrier demeure stable, ce sont plus de 11 000 personnes qui fouleront le sol de la marina, dépassant ainsi le record de l’année dernière.

Lundi matin, l’accostage du Pearl Mist a donné le coup d’envoi à la saison automnale. Les mois de septembre et octobre sont les plus occupés pour le port de Baie-Comeau.

Le navire a apporté avec lui 150 croisiéristes, qui ont pris part aux visites guidées des attraits touristiques et aux activités offertes en ville.

Pour le Pearl Mist, il s’agit de la 31e visite à Baie-Comeau en moins de 10 ans.

D’autres navires en sont à leur première escale à Baie-Comeau. Sur les 16 attendus, cinq feront leur escale inaugurale. Cela réjouit grandement le directeur général de Croisières Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

On aime ça quand quand un navire revient, mais 5 sur 16 qui en sont à leur première visite, c’est très bénéfique. Ça démontre que nos efforts de développement et de promotion fonctionnent. C’est l’occasion idéale pour leur en mettre plein la vue, de se mettre en valeur, et le beau temps aide beaucoup.